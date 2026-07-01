טקס חנוכת הבית וקביעת מזוזה בסניף בנק לאומי בביתר עילית 

בטקס השתתפו בכירים מבנק לאומי, בהם ראש מערך הסניפים שירה רזי, מנהל מרחב ירושלים והשפלה אילן נבון, ומנהלת הסניף החדש איטה שטרנפלד יחד עם צוות הנהלת ועובדי הסניף. בנוסף, במעמד לקחו חלק גם ראש העיר הנכבד מאיר רובינשטיין והרב אברהם שטיגליץ – רב העיר בית"ר עילית שאף קבע את המזוזה בסניף החדש.

פתיחת הסניף במיקומו החדש הוא חלק ממהלך רוחבי של מיתוג מחדש של סניפי לאומי, במסגרתם הסניפים עוברים, בין היתר, למרכזי קניות או לבנייני משרדים, כדי להעניק ללקוחות חווית שירות מקצועית ומותאמת אישית. בסניף קיימת מבואה דיגיטלית שבה ניתן לבצע את מרבית הפעולות הבנקאיות השכיחות מסביב לשעון ובעלות מופחתת.

שירה רזי, ראש מערך הסניפים בלאומי: "במסגרת תפיסת השירות החדשנית שאנו מובילים, בנק לאומי שם דגש על הצבת הלקוחות ועל צרכיהם הפיננסיים בלב הפעילות. הקמת הסניף החדש בביתר עלית תאפשר לנו לספק מענה בנקאי רחב ואיכותי יותר לתושבי האזור. אנו מייחסים חשיבות עליונה לרמת השירות ומתחייבים להמשיך להעניק חוויית שירות נוחה ומתקדמת, תוך זמינות מלאה ללקוחות בכל אחד מערוצי השירות לבחירתם."

בשנים האחרונות הוביל לאומי שורת צעדים ייחודיים ופורצי דרך בתחום השירות. בין היתר: הרחבת שעות הפעילות של מוקדי השירות הטלפוניים 24 שעות ביממה' למעט בשבתות ובחגים; שירות וואטסאפ ישיר למנהלי סניפים, המאפשר לכל הלקוחות להתכתב ישירות עם מנהל הסניף האישי שלהם; התחייבות לפתרון מלא של כל פנייה תוך יום עסקים אחד לכל היותר; הקמת "סיירת מנכ"ל" - צוות שירות מיוחד הכפוף ישירות למנכ"ל הבנק, אשר מטפל בפניות שלא קיבלו מענה תוך יום ועוד.