מחזורי המשכנתה הם זירת התחרות הבאה

הראיה לכך מופיעה היטב גם בנתונים שפורסמו בדוח בנק ישראל, ובראשם הזינוק החד בהיקפי מחזורי המשכנתה. בשנת 2025 מוחזרו בישראל כ-69 אלף הלוואות משכנתה, בהיקף מצטבר של כ-43.6 מיליארד שקל. זה כבר לא נתון שולי. מדובר בסכום השווה לכ-7% מתיק המשכנתאות של המערכת הבנקאית, לעומת ממוצע של כ-4.5% בלבד בשנים הקודמות. המשמעות ברורה: יותר ויותר לווים לא נשארים אדישים לתנאי ההלוואה שלהם. הם בודקים, משווים, מבקשים לשפר, ומבינים שמחזור הוא לא אירוע חריג אלא כלי פיננסי לגיטימי. כעת, עם תחילת מגמת הורדת הריבית, ההערכה היא שהמגמה הזו רק תתחזק. ירידת ריבית, גם אם מתונה, מחזירה לשוק לווים שבעבר לא ראו טעם לבדוק מחדש את תנאי ההלוואה שלהם. אנו מעריכים כי הפגיעה הכלכלית הרחבה בסקטורים שונים במשק בתקופת המלחמה, בעיקר בסקטור העצמאים והעסקים הקטנים, תוביל עוד רבים לבחון את האפיק הזה.

אבל הנתון החשוב באמת הוא אחר. 88% מהמחזורים בוצעו בתוך הבנק המקורי, ורק 12% כללו מעבר לגוף מתחרה. לכאורה, זהו נתון שממחיש את כוחם של הבנקים. בפועל, הוא בעיקר מלמד עד כמה פוטנציאל התחרות עוד רחוק ממיצוי.

אנחנו בחברת Now On רואים את זה היטב גם בשטח. דווקא עכשיו, עם תחילת ירידת הריבית לווים מבינים שזה הזמן לבדוק מחדש את תנאי המשכנתה שלהם, ולא להישאר במסלול שנלקח בתקופה אחרת ובתנאים אחרים. החיפוש הוא כבר לא רק ריבית נמוכה יותר, אלא גם גמישות, התאמה, יצירתיות, יכולת להבין את התמונה המלאה ולבנות מסלול שמתאים לצורך האמיתי של הלקוח.

היתרון הזה בולט במיוחד בתקופה של ירידת ריבית. בעוד שבמערכת הבנקאית קיימות מגבלות על היקף רכיב הפריים במשכנתא, גופים חוץ בנקאיים כמו Now On יכולים להעמיד גם משכנתאות המבוססות במלואן על מסלול פריים. עבור לווים, המשמעות היא שהפחתות ריבית עתידיות של בנק ישראל עשויות להתגלגל באופן מלא יותר להחזר החודשי, ולאפשר ליהנות בצורה ישירה יותר ממגמת ירידת הריבית.

הגמישות הזו משמעותית במיוחד עבור בעלי עסקים עצמאיים, שמתקשים לא פעם להתאים את עצמם למסגרות הנוקשות יותר של המערכת הבנקאית.

וזה בדיוק המקום שבו שחקנים חוץ-בנקאיים יכולים להביא ערך אחר. לא כתחליף גורף למערכת הבנקאית, אלא כאלטרנטיבה משמעותית שמרחיבה את מרחב האפשרויות של הלווה. גוף חוץ-בנקאי יודע לעיתים להסתכל אחרת על העסקה, לעבוד מהר יותר, להציע מבנה מותאם יותר, ולייצר פתרונות שבמערכת אחידה וגדולה קשה יותר לייצר.

ישראל נמצאת כרגע בתקופת מעבר. שוק המחזורים עדיין נשלט ברובו על ידי הבנקים, אבל אין ספק שפריחת שוק המשכנתאות החוץ-בנקאי, וחברות מימון כמו Now On, שיודעות להעניק משכנתא ל-40 שנה, עם הון עצמי של 20% בלבד, תשנה את המציאות ותגביר את התחרות. ככל שהציבור יבין שיש לו יותר מאפשרות אחת, וככל שהרגולציה תמשיך לעודד כניסת שחקנים חדשים, כך נראה יותר לווים שבוחנים מעבר אמיתי - לא רק מיקוח בתוך המערכת הקיימת.

שוק המשכנתאות בישראל לא מחכה עוד לירידת ריבית כדי להשתנות. השינוי כבר התחיל. והוא מתחיל בדיוק במקום שבו הלקוח מבין שיש לו ברירה.