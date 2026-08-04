הקיץ הזה כן עושים חשבון: בנק הפועלים יוצא במבצע ענק לצעירים

תקופת ימי 'בין הזמנים' וחופשת הקיץ מהווה הזדמנות טובה להעניק לדור העתיד שלנו לא רק מנוחה ואגירת כוחות, אלא גם כלים מעשיים וחשובים לחיים. התנהלות כלכלית נבונה ואחראית מתחילה כבר בגיל צעיר, ובדיוק לשם כך יוצא בנק הפועלים במהלך ייעודי וראשון מסוגו המותאם גם לצעירי המגזר החרדי.

תחת הסלוגן המסקרן "הקיץ הזה כן עושים חשבון!", מזמין בנק הפועלים את בני הישיבות והצעירים בגילאי 14 עד 20 להצטרף לבנק ולפתוח חשבון צעיר המותאם בדיוק לצרכים שלהם. הבנק מעניק הטבת הצטרפות: לקוח חדש בגילאים אלו שיפתח חשבון באפליקציית הבנק ויזמין כרטיס, יקבל מענק של 250 שקלים מתנה ישירות לחשבון.

"זו הזדמנות מצוינת עבור הצעירים להתחיל את הדרך הפיננסית שלהם עם מגוון רחב של שירותים מתקדמים, ומענק כספי משמעותי כבר מהצעד הראשון", מסביר ישראל דקלבוים, מנהל פעילות הבנק במגזר החרדי בבנק הפועלים. המהלך נועד לעודד צעירים לקחת אחריות על כספם, ללמוד לחסוך, להתנהל נכון עם הוצאות ולהכיר את עולם הבנקאות בצורה בטוחה ומפוקחת. בנק הפועלים, הפועל תחת המסר "לא רק פועלים, יוזמים", רואה חשיבות עליונה בליווי כלכלי נכון של דור העתיד כבר בתחילת דרכו העצמאית.

התהליך פשוט, נוח ומהיר. צעירים מעל גיל 16 פותחים חשבון באופן דיגיטלי. לקוחות בגילאי 14-16, ללא תעודת זהות, יוכלו לפתוח את החשבון בסניף ובליווי הורה. מוזמנים לפתוח חשבון, להזמין כרטיס, ולזכות במענק הצטרפות – להתחלה פיננסית חלקה, נוחה ומשתלמת.

הקמפיין, שעלה בימים אלו מלווה את הצעירים בכל הפלטפורמות וקורא להם להצטרף למשפחת הלקוחות של בנק הפועלים וליהנות משירותי בנקאות מתקדמים בסטנדרטים הגבוהים ביותר.

המבצע תקף לזמן מוגבל - עד י"ט אלול תשפ"ו – 31 באוגוסט 2026 או עד גמר המלאי (מוגבל ל-4,000 מענקים למקדימים).

"ללקוחות חדשים בגילאי 14-20, בכפוף לאישור הבנק ותנאיו כמפורט בתקנון המבצע שבאתר הבנק".