הממשלה אישרה אתמול (ראשון) החלטה בעלת משמעות כלכלית ומוסרית כאחד: איסור על ייבוא לישראל של טובין שיוצרו, במלואם או בחלקם, באמצעות עבודת כפייה. המהלך, שיזם ראש הממשלה בנימין נתניהו, מציב את ישראל בשורה אחת עם המדינות המובילות בעולם הנוקטות צעדים נחרצים למניעת כניסתם לשווקים של מוצרים שיוצרו תוך ניצול בני אדם.

על פי ההחלטה, שר הכלכלה והתעשייה יקבע הסדר שיאסור על ייבוא מוצרים שיוצרו באמצעות עבודת כפייה, בהתאם לסטנדרטים המקובלים במשפט הבינלאומי. במקביל, צוות בין-משרדי בראשות המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה ימשיך בגיבוש מנגנון יישום ואכיפה אפקטיבי, אשר יובא לאישור הממשלה בתוך 90 ימים.

חיזוק מעמד ישראל בזירה הבינלאומית

המהלך מחזק את אמינותה של ישראל כשותפת סחר הפועלת בהתאם לסטנדרטים בינלאומיים, ומבטא את מחויבותה של המדינה למאבק בסחר בבני אדם ובעבודת כפייה. כידוע, מדינות רבות בעולם כבר נקטו צעדים דומים, ובהן ארצות הברית שהטילה לאחרונה מכסים על ישראל ועשרות מדינות נוספות בנימוק של מלחמה בעבודת כפייה.

בנוסף לערכו המוסרי, למהלך חשיבות כלכלית משמעותית. ההחלטה צפויה לחזק את מעמדם של היצואנים הישראלים בשווקים הבינלאומיים, לשפר את תנאי הסחר של ישראל מול שותפותיה המרכזיות ולהפחית חסמי סחר הפוגעים בתחרותיות המשק הישראלי. זאת, בעת שישראל פועלת להרחבת הסכמי הסחר שלה, כפי שניכר באישור רפורמת הייבוא מארצות הברית שאושרה לאחרונה בכנסת.

מנגנון יישום מקיף

במסגרת ההחלטה יגובש מנגנון יישום מקיף שיכלול קביעת גורם מוסמך לקבלת החלטות, קביעת אמות מידה מקצועיות לזיהוי מוצרים שיוצרו בעבודת כפייה, הקמת מנגנון דיווח, וכן מנגנוני השגה וערר. המטרה היא להבטיח אכיפה יעילה, ודאות ליבואנים ושמירה על כללי סחר הוגנים.

יצוין כי נושא עבודת הכפייה עלה לכותרות בעבר בהקשרים שונים, כולל חשיפות על תנאי עבודה קשים במדינות סגורות ואף מקרים היסטוריים של חברות גדולות שהעסיקו עובדי כפייה בעבר. ההחלטה הנוכחית מבטאת את מחויבותה של ישראל להגן על זכויות אדם ולקדם סחר הוגן.

החלטת הממשלה מבטאת את מחויבותה של ישראל להגן על זכויות אדם, לקדם סחר הוגן, לחזק את הכלכלה הישראלית ולהבטיח כי שרשראות האספקה של המשק הישראלי יתבססו על ערכים של אחריות, שקיפות ותחרות הוגנת.