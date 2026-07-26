כיכר השבת
מהלך כלכלי ומוסרי

אושר בממשלה - לחיזוק מדיניות החוץ: חל איסור על ייבוא מוצרים שיוצרו בעבודת כפייה

ישראל תאסור ייבוא טובין שיוצרו בעבודת כפייה • מהלך שיחזק את הכלכלה ואת מעמד ישראל בזירה הבינלאומית | החלטה היסטורית של הממשלה (כלכלה בארץ)

ייבוא לארץ (צילום: ג'ימיני)

הממשלה אישרה אתמול (ראשון) החלטה בעלת משמעות כלכלית ומוסרית כאחד: איסור על ייבוא לישראל של טובין שיוצרו, במלואם או בחלקם, באמצעות עבודת כפייה. המהלך, שיזם ראש הממשלה , מציב את ישראל בשורה אחת עם המדינות המובילות בעולם הנוקטות צעדים נחרצים למניעת כניסתם לשווקים של מוצרים שיוצרו תוך ניצול בני אדם.

על פי ההחלטה, שר הכלכלה והתעשייה יקבע הסדר שיאסור על ייבוא מוצרים שיוצרו באמצעות עבודת כפייה, בהתאם לסטנדרטים המקובלים במשפט הבינלאומי. במקביל, צוות בין-משרדי בראשות המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה ימשיך בגיבוש מנגנון יישום ואכיפה אפקטיבי, אשר יובא לאישור הממשלה בתוך 90 ימים.

חיזוק מעמד ישראל בזירה הבינלאומית

המהלך מחזק את אמינותה של ישראל כשותפת סחר הפועלת בהתאם לסטנדרטים בינלאומיים, ומבטא את מחויבותה של המדינה למאבק בסחר בבני אדם ובעבודת כפייה. כידוע, מדינות רבות בעולם כבר נקטו צעדים דומים, ובהן ארצות הברית שהטילה לאחרונה מכסים על ישראל ועשרות מדינות נוספות בנימוק של מלחמה בעבודת כפייה.

בנוסף לערכו המוסרי, למהלך חשיבות כלכלית משמעותית. ההחלטה צפויה לחזק את מעמדם של היצואנים הישראלים בשווקים הבינלאומיים, לשפר את תנאי הסחר של ישראל מול שותפותיה המרכזיות ולהפחית חסמי סחר הפוגעים בתחרותיות המשק הישראלי. זאת, בעת שישראל פועלת להרחבת הסכמי הסחר שלה, כפי שניכר באישור רפורמת הייבוא מארצות הברית שאושרה לאחרונה בכנסת.

מנגנון יישום מקיף

במסגרת ההחלטה יגובש מנגנון יישום מקיף שיכלול קביעת גורם מוסמך לקבלת החלטות, קביעת אמות מידה מקצועיות לזיהוי מוצרים שיוצרו בעבודת כפייה, הקמת מנגנון דיווח, וכן מנגנוני השגה וערר. המטרה היא להבטיח אכיפה יעילה, ודאות ליבואנים ושמירה על כללי סחר הוגנים.

יצוין כי נושא עבודת הכפייה עלה לכותרות בעבר בהקשרים שונים, כולל חשיפות על תנאי עבודה קשים במדינות סגורות ואף מקרים היסטוריים של חברות גדולות שהעסיקו עובדי כפייה בעבר. ההחלטה הנוכחית מבטאת את מחויבותה של ישראל להגן על זכויות אדם ולקדם סחר הוגן.

החלטת הממשלה מבטאת את מחויבותה של ישראל להגן על זכויות אדם, לקדם סחר הוגן, לחזק את הכלכלה הישראלית ולהבטיח כי שרשראות האספקה של המשק הישראלי יתבססו על ערכים של אחריות, שקיפות ותחרות הוגנת.

בנימין נתניהוישיבת ממשלהייבואזכויות אדםהחלטת ממשלהעובדי כפייה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בכלכלה בארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר