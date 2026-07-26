מענק עבודה ופעוטות 2026: הטעות שעלולה לעלות לכם באלפים

האמת היא שמדובר באלפי (ולפעמים עשרות אלפי) שקלים בשנה – סכומים שיכולים להשפיע ישירות על התקציב המשפחתי שלכם. אלא שהדרך אל הכסף עוברת דרך נוסחאות, טבלאות ואחוזים שרוב האנשים פשוט מוותרים עליהם מראש.

עושים סדר: כדי שלא תנחשו בערפל ולא תשאירו כסף על הרצפה, ריכזנו עבורכם את המדריך המלא והמדויק ביותר לחישוב המענקים (מעודכן ל-2026). צעד אחר צעד, כך תחשבו בדיוק כמה מגיע לכם.

מענק עבודה ומענק פעוטות 2026: כך תחשבו בדיוק כמה מגיע לכם

מענק עבודה ומענק פעוטות אינם סכום קבוע, אלא מחושבים בשיטת "הר": בשכר נמוך המענק עולה, בטווח מסוים מגיע לשיאו, ובהמשך יורד בהדרגה ככל שהשכר עולה.

כאשר שני בני הזוג עובדים, החישוב מתבצע בשני שלבים: ראשית מחשבים את המענק האישי של כל אחד לפי שכרו, ורק לאחר מכן בודקים אם ההכנסה המשפחתית המשותפת מביאה להפחתה.

הנתונים והסכומים מעודכנים לינואר 2026.

מהי הכנסה חודשית ממוצעת?

רשות המסים מחברת את ההכנסה השנתית ומחלקת אותה במספר חודשי העבודה בפועל (לדוגמה: 60,000 ש"ח ב-6 חודשים = 10,000 ש"ח ממוצע חודשי). דמי לידה נכללים בהכנסה, ותקופת דמי הלידה נחשבת לחודשי עבודה בפועל.

חלק 1: חישוב המענק האישי (לכל עובד בנפרד)

1. מענק עבודה רגיל

לסכום הבסיס בחוק מתווספת הגדלה של 50% להורה עובד. הסכומים להלן מוצגים כבר לפי ה-150% המלאים:

1-2 ילדים בסך הכול:

עד 2,450 ש"ח: אין מענק.

2,450 עד 4,260 ש"ח: סכום קבוע של 150 ש"ח, ועוד 24.15% מהחלק בשכר שמעל 2,450 ש"ח.

4,260 עד 5,680 ש"ח (הטווח המרבי): מענק מקסימלי של 585 ש"ח בחודש.

5,680 עד 7,390 ש"ח: מתחילים מ-585 ש"ח ומפחיתים 34.5% מהחלק בשכר שמעל 5,680 ש"ח.

מעל 7,390 ש"ח: בדרך כלל אין מענק.

3 ילדים ומעלה בסך הכול (לפחות 3 ילדים):

עד 2,450 ש"ח: אין מענק.

2,450 עד 4,260 ש"ח: סכום קבוע של 210 ש"ח, ועוד 35.25% מהחלק בשכר שמעל 2,450 ש"ח.

4,260 עד 5,680 ש"ח (הטווח המרבי): מענק מקסימלי של 855 ש"ח בחודש.

5,680 עד 8,100 ש"ח: מתחילים מ-855 ש"ח ומפחיתים 35.25% מהחלק בשכר שמעל 5,680 ש"ח.

מעל 8,100 ש"ח: בדרך כלל אין מענק.

2. מענק פעוטות

תוספת של עד 500 ש"ח בחודש לכל פעוט (ילד שטרם מלאו לו 3 במהלך שנת המס), הניתנת לכל אחד מההורים העובדים:

משפחה עם 1-2 ילדים בסך הכול:

עד 2,460 ש"ח: אין מענק.

2,460 עד 4,270 ש"ח: 28.3% מהחלק בשכר שמעל 2,460 ש"ח (עד 500 ש"ח לפעוט).

4,270 עד 7,390 ש"ח: 500 ש"ח מלאים לכל פעוט.

מעל 7,390 ש"ח: החישוב הוא: (500 ש"ח × מספר הפעוטות) פחות 34.5% מהשכר שמעל 7,390 ש"ח.

משפחה עם 3 ילדים ומעלה (לפחות 3 ילדים):

עד 2,460 ש"ח: אין מענק.

2,460 עד 4,270 ש"ח: 28.3% מהחלק בשכר שמעל 2,460 ש"ח (עד 500 ש"ח לפעוט).

4,270 עד 8,100 ש"ח: 500 ש"ח מלאים לכל פעוט.

מעל 8,100 ש"ח: החישוב הוא: (500 ש"ח × מספר הפעוטות) פחות 35.25% מהשכר שמעל 8,100 ש"ח.

(הערה: סכום מענק כולל חודשי הנמוך מ-20 ש"ח אינו משולם).

חלק 2: חישוב משפחתי (כששני בני הזוג עובדים)

כאשר שני בני הזוג עובדים, קודם כול מחשבים לכל אחד את מענקיו האישיים. לאחר מכן בודקים אם ההכנסה המשותפת עוברת את רף ההשוואה המשפחתי.

קביעת רף ההשוואה המשפחתי:

כאשר אחד מבני הזוג זכאי למענק פעוטות (הבדיקה המקילה):

בדיקת ההכנסה המשפחתית מתחילה מסכום בסיס של 16,180 ש"ח. כל עוד שני בני הזוג מרוויחים יחד עד סכום זה – לא מורידים מהמענק דבר.

כדי לא לפגוע בהורים שיוצאים לעבוד, המדינה מגדילה את הרף המותר הזה לפי השכר של כל בן זוג בנפרד: על כל שקל שבן זוג מרוויח מעל 5,690 ש"ח – מוסיפים בדיוק את אותו הסכום לרף המשפחתי המותר.

לדוגמה:

בן זוג שמרוויח 6,000 ש"ח (310 ש"ח מעל 5,690) – מוסיף עוד 310 ש"ח לרף המותר.

בן זוג שמרוויח 7,000 ש"ח (1,310 ש"ח מעל 5,690) – מוסיף עוד 1,310 ש"ח לרף המותר.

התוספת המרבית שניתן לקבל עבור כל בן זוג היא 3,100 ש"ח (סכום המתקבל כשהשכר מגיע ל-8,790 ש"ח ומעלה). כאשר שני בני הזוג מרוויחים 8,790 ש"ח ומעלה, הרף המרבי המותר להם להרוויח יחד מגיע ל-22,380 ש"ח (16,180 ש"ח בסיס + 3,100 ש"ח עבור הבעל + 3,100 ש"ח עבור האישה). רק אם ההכנסה המשותפת עוברת את הרף המוגדל הזה – מתחילים לקזז מהמענק.

כאשר אין זכאות למענק פעוטות:

מתחילים מסכום בסיס של 14,210 ש"ח.

לסכום זה מוסיפים את החלק בשכר שמעל 5,680 ש"ח, עד תוספת מרבית של 1,710 ש"ח לכל בן זוג (המתקבלת בשכר של 7,390 ש"ח ומעלה).

הרף המרבי להשוואה מגיע ל-17,630 ש"ח (14,210 + 1,710 + 1,710).

גובה ההפחתה מהמענק המשפחתי:

הפחתה מבוצעת רק אם ההכנסה המשותפת עברה את רף ההשוואה שחושב, ורק מהסכום העודף (ההפרש):

1-2 ילדים: מנכים 23% מהסכום העודף.

3 ילדים ומעלה (לפחות 3 ילדים): מנכים 23.5% מהסכום העודף.

ההפחתה מנוכה מהמענק החודשי של התובע, והבדיקה נעשית בנפרד עבור כל בן זוג שמגיש תביעה.

דוגמאות מעשיות: איך זה עובד בפועל?

כדי להבין איך הנוסחאות האלו מתורגמות לכסף בחשבון הבנק, הנה מספר תרחישים נפוצים:

דוגמה 1: הורה יחיד עובד | 3 ילדים (מתוכם פעוט אחד) | שכר: 6,000 ש"ח

מענק עבודה רגיל: השכר (6,000 ש"ח) עבר את רף השיא (5,680 ש"ח) ב-320 ש"ח. מפחיתים 35.25% מתוך 320 ש"ח, שזה 112.80 ש"ח. המענק הרגיל: 855 פחות 112.80 שווה 742.20 ש"ח בחודש.

מענק פעוטות: השכר נמצא בטווח המלא (בין 4,270 ל-8,100 ש"ח), ולכן ההורה זכאי ל-500 ש"ח מלאים.

סה"כ מענק חודשי: 1,242.20 ש"ח (ובחישוב שנתי של 12 חודשי עבודה: כ-14,906 ש"ח).

דוגמה 2: הורה יחיד עובד | 4 ילדים (מתוכם 2 פעוטות) | שכר גבוה: 9,540 ש"ח

מענק עבודה רגיל: השכר עבר את התקרה (8,100 ש"ח), ולכן אין זכאות למענק הרגיל.

מענק פעוטות: מענק הבסיס לשני פעוטות הוא 1,000 ש"ח (500 כפול 2). השכר עבר את 8,100 ש"ח ב-1,440 ש"ח. ההפחתה היא 1,440 כפול 35.25%, שזה 507.60 ש"ח. המענק שנשאר: 1,000 פחות 507.60 שווה 492.40 ש"ח בחודש.

סה"כ מענק חודשי: 492.40 ש"ח (ובחישוב שנתי: כ-5,909 ש"ח - דוגמה מצוינת לכך שזכאות לפעוטות נשמרת גם ברמות שכר גבוהות).

דוגמה 3: שני בני הזוג עובדים | 3 ילדים (ללא פעוטות) | הכנסה משותפת נמוכה

נתונים: האישה מרוויחה 6,000 ש"ח והבעל מרוויח 6,000 ש"ח (סך הכול משפחתי: 12,000 ש"ח).

חישוב רף ההשוואה המשפחתי: בסיס של 14,210 ש"ח + 320 ש"ח עבור האישה (החלק שמעל 5,680) + 320 ש"ח עבור הבעל = 14,850 ש"ח.

שורה תחתונה: ההכנסה המשפחתית (12,000 ש"ח) נמוכה מרף ההשוואה (14,850 ש"ח), ולכן אין שום הפחתה משפחתית. כל אחד מבני הזוג מקבל את המענק האישי שלו במלואו.

דוגמה 4: שני בני הזוג עובדים | 3 ילדים (מתוכם פעוט אחד) | הכנסה משפחתית גבוהה

נתונים: האישה מרוויחה 9,500 ש"ח והבעל מרוויח 13,500 ש"ח (סך הכול משפחתי: 23,000 ש"ח).

חישוב רף ההשוואה המשפחתי: מכיוון שיש זכאות לפעוטות ושני בני הזוג מרוויחים מעל 8,790 ש"ח, מגיעים לרף המרבי: 22,380 ש"ח.

חישוב ההפחתה המשפחתית: ההכנסה המשותפת עברה את הרף ב-620 ש"ח (23,000 פחות 22,380). ההפחתה למשפחה עם 3 ילדים היא 23.5% מההפרש: 620 כפול 23.5% שווה 145.70 ש"ח.

שורה תחתונה: מהמענק החודשי שחושב לכל בן זוג ינוכו 145.70 ש"ח בלבד בגין ההכנסה המשפחתית.

הערה: יש עוד קריטריונים שמשפיעים על המענק. כגון, אדם שיש לו יותר מדירה אחת, גיל, הורה יחיד, ועוד.