רשות המסים ממשיכה בימים אלה במאבק נחוש נגד עבירות מע"מ חמורות, כאשר בתי המשפט מטילים עונשי מאסר בפועל וקנסות כספיים משמעותיים על בעלי עסקים שהורשעו בשימוש בחשבוניות כוזבות. בשני תיקים שהסתיימו לאחרונה בבתי משפט השלום בכפר סבא וברמלה, נגזרו עונשי מאסר של 19 ו-15 חודשים בפועל, לצד קנסות כבדים.

בתיק הראשון, בית משפט השלום בכפר סבא גזר 19 חודשי מאסר בפועל וקנס בסך 100 אלף ש"ח על צאלח עבד אל חי, בעליה ומנהלה של חברת ל.א מחאריק עבודות עפר ובנייה בע"מ. על פי כתב האישום המתוקן, שבו הודה הנאשם, הוא ניכה מס תשומות ללא מסמכים כדין, קיבל חשבוניות כוזבות וכלל אותן בספרי החברה. נוסף על כך, הוציא הנאשם 16 חשבוניות כוזבות לחברה אחרת.

היקף המס שנגרע מקופת המדינה בעקבות העבירות במקרה זה עמד על כ-2.2 מיליון ש"ח. כתב האישום בתיק זה הוגש ונוהל על ידי עוה"ד אשר סילבר ועו"ד קורל פיחה מהיחידה המשפטית מחוז מרכז במע"מ, בעקבות חקירה של יחידת חקירות מע"מ ירושלים.

חברת שמירה ואבטחה: 15 חודשי מאסר

בתיק השני, בית משפט השלום ברמלה גזר 15 חודשי מאסר בפועל וקנס בסך 60 אלף ש"ח על מיכה סבג, בעליה ומנהלה של חברת מ.ח.ס. התותחים בכוח אדם בע"מ. סבג הודה והורשע בכך שכלל בספרי החברה 15 חשבוניות כוזבות בסכום כולל של כ-8 מיליון ש"ח, וניכה באמצעותן מס תשומות שלא כדין בסך של כ-1.1 מיליון ש"ח.

התיק נוהל על ידי עוה"ד עדי מויאל מהיחידה המשפטית מחוז מרכז במע"מ בעקבות חקירה של יחידת חקירות מע"מ ת"א. יצוין כי בשני המקרים הנאשמים הודו בעבירות, מה שהוביל להליך משפטי מקוצר יחסית.

מאבק מתמשך בהעלמות מס

גזרי הדין מגיעים בעת שרשות המסים מנהלת מאבק רחב היקף בהעלמות מס ובחשבוניות כוזבות. כידוע, אובדן המס מתשלומים במזומן בענף הבניין עשוי להגיע לחצי מיליארד שקלים בשנה, כפי שעלה בדיון בוועדה המיוחדת לעובדים זרים בכנסת.

עונשי המאסר הכבדים שנגזרו בשני התיקים מהווים מסר ברור לבעלי עסקים המנסים להתחמק מתשלום מסים באמצעות חשבוניות כוזבות. רשות המסים ממשיכה לפעול בשיתוף עם גורמי אכיפה נוספים כדי לאתר ולהעמיד לדין מעלימי מסים, תוך שימוש בכלים טכנולוגיים מתקדמים ובחקירות מעמיקות.

יחידות החקירה של רשות המסים פועלות בימים אלה במספר חזיתות נוספות, כאשר לאחרונה נעצרו חשודים בייצוא סטרואידים מסוכנים במסווה של מוצרי קוסמטיקה, במסגרת חקירה משותפת עם משרד הבריאות.