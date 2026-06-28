בשורה לנהגים ברחבי הארץ: מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות הודיע היום (ראשון) כי בחצות הלילה שבין יום שלישי לרביעי השבוע, ייכנס לתוקף עדכון מחירי הדלק לחודש יולי, והפעם מדובר בירידה משמעותית שתקל על כיסם של אזרחי ישראל.

על פי ההודעה, המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי לא יעלה על 7.48 שקלים לליטר - ירידה של 32 אגורות לעומת החודש הקודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 25 אגורות לליטר, ללא שינוי מהעדכון הקודם.

בעיר אילת, המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי לא יעלה על 6.34 שקלים לליטר (ללא מע"מ), ירידה של 27 אגורות מהעדכון הקודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 21 אגורות, ללא שינוי.

הירידה החודשית המשמעותית ביותר

בת שבע אבוחצירה, מנהלת מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות, ציינה כי "מחיר הבנזין בתחנה ירד החודש ב-32 אגורות לליטר לעומת העדכון הקודם - הירידה החודשית המשמעותית ביותר בשלושת החודשים האחרונים".

אבוחצירה הוסיפה כי "בסך הכול, מאז חודש אפריל, ירד מחיר הבנזין ב-59 אגורות לליטר". הירידה המצטברת משקפת מגמה חיובית לצרכנים לאחר העלייה החדה שנרשמה בחודש אפריל, כאשר מחיר הבנזין זינק ל-8.05 ש"ח לליטר בעקבות המלחמה באיראן.