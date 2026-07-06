למרות הציפיות לבשורות דרמטיות, הוועדה המוניטארית של בנק ישראל החליטה להפחית את הריבית במשק ברבע אחוז ל-3.5%. זו למעשה הפעם השנייה ברציפות שהריבית יורדת, והשלישית מתחילת שנת 2026.

הפחתת הריבית מגיעה לאחר שהאינפלציה בישראל התייצבה בחודשיים האחרונים על קצב שנתי של 1.9%, נתון הנמצא במרכז יעד האינפלציה של בנק ישראל, העומד על 1% עד 3%. גם הציפיות לאינפלציה ממשיכות לרדת ונמצאות מתחת לרף של 2%, נתון המעניק לבנק ישראל מרחב פעולה להפחתת הריבית.

בבנק ישראל מעריכים כי סביבת האינפלציה היציבה מאפשרת הקלה מסוימת במדיניות המוניטרית. בין היתר, הפחתת הריבית עשויה לסייע בהתמודדות עם השקל החזק, שפוגע ברווחיות היצואנים, במיוחד בענף ההייטק, ומכביד על הפעילות הכלכלית.

לפי הודעת בנק ישראל, "מדיניות הוועדה המוניטרית מתמקדת ביציבות מחירים, תמיכה בפעילות הכלכלית ויציבות השווקים. תוואי הריבית ייקבע בהתאם להתפתחות האינפלציה, לפעילות המשק, לאי הוודאות הגיאו-פוליטית ולהתפתחויות הפיסקליות".

המשמעות עבור נוטלי המשכנתאות וההלוואות היא ירידה קלה בתשלומים. במקביל, גם החברות בנייה והקבלנים שלוקחים הלוואות ענק במטרה לרכוש קרקעות והון עצמי לבניית פרוייקטים יצטרכו לשלם פחות, ובהתאם לכך יושפעו מחירי הדירות.

מהתאחדות יועצי המשכנתאות נמסר בתגובה כי "הורדת הריבית היא בשורה חיובית עבור מאות אלפי משפחות בישראל. לאחר החלטת הנגיד, מדובר כבר בהפחתה מצטברת של 1.25 נקודות אחוז מאז שיא הריבית, ובמשכנתאות רבות המשמעות היא כבר חיסכון של מאות שקלים בהחזר החודשי".

בהתאחדות הוסיפו כי "עם זאת, חשוב להבין שגם אם נראה הפחתות ריבית נוספות בהמשך, המשק אינו חוזר לעידן הריבית האפסית. אנחנו נכנסים למציאות של סביבת ריבית חדשה: הריבית מתונה ויציבה יותר ולכן גם ההחלטות על רכישת דירה ונטילת משכנתא צריכות להתקבל מתוך ראייה ארוכת טווח ולא מתוך ציפייה שהריבית תמשיך לרדת באופן חד".

אבי יוסופוב סגן יו"ר התאחדות יועצי המשכנתאות מסר: "אנחנו רואים את זה היטב גם בשטח. הציבור לא יושב על הגדר מתוך פחד, אלא מתוך אחריות ושיקול דעת. אנשים בוחנים את היכולת הכלכלית שלהם, מחשבים את ההחזרים, מתכננים קדימה ומבקשים להבין מה נכון עבורם".

בהתאחדות הוסיפו כי לשם המחשה, במשכנתא של 450 אלף שקל ל-25 שנה במסלול הפריים, הפחתת הריבית הנוכחית צפויה להפחית את ההחזר החודשי בכ-66 שקלים. בסך הכול, מאז שיא הריבית בשנת 2023, ההחזר החודשי במסלול זה ירד בכ-338 שקלים, המהווים חיסכון של כ-19.8 אלף שקל לאורך חיי ההלוואה.

חשוב לזכור שהורדת הריבית אינה משפיעה רק על גובה ההחזר החודשי. היא משפיעה גם על יכולת ההחזר של משפחות, על יכולתן לקבל מימון מהבנקים, ובהדרגה גם על תנאי המשכנתאות החדשות ועל התחרות בין הבנקים.

עם זאת, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ביקר את החלטת בנק ישראל להוריד את הריבית ב-0.25% ואמר כי מדובר ב"הורדה מזערית שלא תואמת את אתגרי המשק".

לדבריו, "אנחנו במשרד האוצר רואים את התנועות במשק ואת מצבנו ביחס לכלכלה הגלובלית, ולכן הפצרתי בבנק ישראל להוריד את הריבית בחדות. ההורדה המזערית של הריבית לא תואמת את האתגרים של משקי הבית והעסקים, לא מחוברת לצרכי המשק ומקשה על ענף ההייטק והייצוא. הפחתה של הריבית בשיעור חד היא הצעד הנכון שיקל על יוקר המחייה, ויאזן את התחזקות השקל".