הוועדה המיוחדת לעובדים זרים בכנסת חשפה היום (יום ב') נתונים מדהימים על היקף הכנסות המדינה ממסים בגין העסקת עובדים זרים, לצד אובדן הכנסות משמעותי כתוצאה מתשלומי שכר במזומן שאינם מדווחים. בשנת 2024 הועסקו בישראל כ-242 אלף עובדים זרים, ששילמו למדינה כ-1.83 מיליארד ₪ מס הכנסה, אך במקביל עלה כי אובדן המס בענף הבניין בלבד עשוי להגיע לחצי מיליארד שקלים בשנה.

יו"ר הוועדה ח"כ חוה אתי עטייה הדגישה בפתח הדיון כי חשוב לבחון לא רק את הכנסות המדינה, אלא גם את היקף ההפסדים הנגרמים כתוצאה מהעלמות מס ודיווחים כוזבים. לדבריה, כאשר מעסיק אינו מדווח כחוק על העסקת עובדים זרים, נפגעת לא רק קופת המדינה אלא גם התחרות ההוגנת במשק וזכויותיהם של העובדים הזרים עצמם.

1.83 מיליארד ₪ מס הכנסה - אך שיעור המס נמוך במיוחד

יועץ מנהל רשות המסים, עדן ביטקובר, הציג בפני הוועדה את נתוני הגבייה המפורטים. בשנת 2024, 242,000 עובדים זרים השתכרו בכ-17.1 מיליארד ₪, ומתוך זה שולם מס הכנסה בסך 1.83 מיליארד ₪. שיעור המס הממוצע ששולם על ידי עובדים זרים עמד על 10.6% בלבד, כאשר בענף הסיעוד שיעור המס הוא הנמוך ביותר ועמד על 2.2% בלבד.

עם סכין ביד: צעיר נכנס לקיוסק בתל אביב וניסה לסחוט עשרות אלפי דולרים קובי רוזן | 14:15

ביטקובר הסביר כי אחת הסיבות המרכזיות לשיעור המס הנמוך בענף הסיעוד היא שבמקרים רבים מעסיקים פרטיים המשלמים לעובדים הזרים שכר נוסף מעבר לתשלום מחברות הסיעוד, אינם מנכים מס במקור כנדרש בחוק. התופעה יוצרת פער משמעותי בין השכר המדווח לבין השכר בפועל.

אובדן של חצי מיליארד שקלים בענף הבניין

בהתייחסו להעלמות המס, אמר ביטקובר כי האתגר המרכזי הוא תשלומי שכר במזומן שאינם מדווחים. בענף הבנייה התופעה מוכרת במיוחד, ולעיתים היא מלווה גם בשימוש בחשבוניות פיקטיביות. על פי הערכות רשות המסים, אם עובד זר בענף הבנייה מקבל בממוצע 3,000 ₪ נוספים במזומן מדי חודש מעבר לשכרו המדווח, אובדן המס למדינה עשוי להגיע לכ-200 מיליון ₪ בשנה.

אולם ההערכות האמיתיות חמורות אף יותר: בהנחה של תוספת שכר של 7,000 ₪ בחודש - סכום שנחשב סביר בענף - היקף אובדן המס עלול להגיע לכ-500 מיליון ₪ בשנה בענף הבניין בלבד. מדובר בסכום עצום שנעלם מקופת המדינה בשל העסקה שאינה מדווחת כחוק.