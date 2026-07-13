הוועדה המיוחדת לעובדים זרים בכנסת חשפה היום (יום ב') נתונים מדהימים על היקף הכנסות המדינה ממסים בגין העסקת עובדים זרים, לצד אובדן הכנסות משמעותי כתוצאה מתשלומי שכר במזומן שאינם מדווחים. בשנת 2024 הועסקו בישראל כ-242 אלף עובדים זרים, ששילמו למדינה כ-1.83 מיליארד ₪ מס הכנסה, אך במקביל עלה כי אובדן המס בענף הבניין בלבד עשוי להגיע לחצי מיליארד שקלים בשנה.
יו"ר הוועדה ח"כ חוה אתי עטייה הדגישה בפתח הדיון כי חשוב לבחון לא רק את הכנסות המדינה, אלא גם את היקף ההפסדים הנגרמים כתוצאה מהעלמות מס ודיווחים כוזבים. לדבריה, כאשר מעסיק אינו מדווח כחוק על העסקת עובדים זרים, נפגעת לא רק קופת המדינה אלא גם התחרות ההוגנת במשק וזכויותיהם של העובדים הזרים עצמם.
1.83 מיליארד ₪ מס הכנסה - אך שיעור המס נמוך במיוחד
יועץ מנהל רשות המסים, עדן ביטקובר, הציג בפני הוועדה את נתוני הגבייה המפורטים. בשנת 2024, 242,000 עובדים זרים השתכרו בכ-17.1 מיליארד ₪, ומתוך זה שולם מס הכנסה בסך 1.83 מיליארד ₪. שיעור המס הממוצע ששולם על ידי עובדים זרים עמד על 10.6% בלבד, כאשר בענף הסיעוד שיעור המס הוא הנמוך ביותר ועמד על 2.2% בלבד.
ביטקובר הסביר כי אחת הסיבות המרכזיות לשיעור המס הנמוך בענף הסיעוד היא שבמקרים רבים מעסיקים פרטיים המשלמים לעובדים הזרים שכר נוסף מעבר לתשלום מחברות הסיעוד, אינם מנכים מס במקור כנדרש בחוק. התופעה יוצרת פער משמעותי בין השכר המדווח לבין השכר בפועל.
אובדן של חצי מיליארד שקלים בענף הבניין
בהתייחסו להעלמות המס, אמר ביטקובר כי האתגר המרכזי הוא תשלומי שכר במזומן שאינם מדווחים. בענף הבנייה התופעה מוכרת במיוחד, ולעיתים היא מלווה גם בשימוש בחשבוניות פיקטיביות. על פי הערכות רשות המסים, אם עובד זר בענף הבנייה מקבל בממוצע 3,000 ₪ נוספים במזומן מדי חודש מעבר לשכרו המדווח, אובדן המס למדינה עשוי להגיע לכ-200 מיליון ₪ בשנה.
אולם ההערכות האמיתיות חמורות אף יותר: בהנחה של תוספת שכר של 7,000 ₪ בחודש - סכום שנחשב סביר בענף - היקף אובדן המס עלול להגיע לכ-500 מיליון ₪ בשנה בענף הבניין בלבד. מדובר בסכום עצום שנעלם מקופת המדינה בשל העסקה שאינה מדווחת כחוק.
מחלוקת סביב הטבות המס לעובדים זרים
מנגד, עו"ד יונתן יעקובוביץ מהמרכז למדיניות הגירה ישראלית מתח ביקורת חריפה על מתן נקודות זיכוי במס לעובדים זרים. לטענתו, מדובר בהטבת מס המוערכת ביותר מחצי מיליארד ₪ בשנה, ואין הצדקה לכך שמשלם המסים הישראלי יממן הטבה לעובדים זרים המשתכרים בישראל שכר הגבוה משמעותית מהשכר במדינות מוצאם.
עו"ד צבי קן תור מלשכת עורכי הדין העריך כי הכנסות המדינה הכוללות מעובדים זרים ממסים, אגרות ומקורות נוספים, עשויים להגיע לכ-7-8 מיליארד ₪ בשנה. לדבריו, לצד היקף ההכנסות הגבוה, המדינה אינה משקיעה די משאבים באכיפה ובהגדלת מספר המפקחים. קן תור מתח ביקורת חריפה על רשות המסים ואמר: "הממשלה טובלת ושרץ בידה. הממשלה גובה מיסים מהעובד הישראלי - ממי שקל לגבות, ולא גובה את המס ממי שצריך לגבות".
קריאה להפחתת אגרות ולהגברת אכיפה
אלישע יפרח מאיגוד לשכות המסחר קרא למדינה להפחית את האגרות המוטלות על העסקת עובדים זרים. לדבריו, עובדים זרים מסייעים לצמיחת המשק ולהרחבת הפעילות העסקית, וכי צמצום האגרות עשוי להגדיל את הפעילות הכלכלית ואת הכנסות המדינה ממסים.
בסיכום הדיון קראה הוועדה למשרד האוצר ולרשות המסים לבחון את מדיניות נקודות הזיכוי והטבות המס הניתנות לעובדים זרים ואת השפעתן על הכנסות המדינה. בנוסף, ביקשה הוועדה להגביר את האכיפה נגד מעסיקים המשלמים שכר במזומן בניגוד לחוק ולבחון קיום מבצעי אכיפה ממוקדים בתחום. כידוע, נושא העובדים הזרים מעסיק מדינות רבות בעולם, כאשר מדינות מחפשות איזון בין צורך כלכלי לבין שיקולי ביטחון.
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