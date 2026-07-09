מערכת מעונות היום, המשרתת מאות אלפי משפחות הורים בישראל ומעסיקה אלפי מטפלות ועובדות חינוך, ניצבת השבוע בפני אחד המשברים החמורים בתולדותיה. בימים האחרונים בוצע קיזוז חד-צדדי של מאות אלפי שקלים מהכספים המגיעים לכל אחד מהארגונים המפעילים את המעונות, וזאת בגין ביקורות "תקינה מורחבת" שבוצעו על ידי משרד החינוך והחשכ"ל. החומרה מתעצמת בשל העיתוי: הכספים נעצרו בדיוק בימים שבהם הארגונים נדרשים להעביר את משכורות החודש לאלפי מטפלות, סייעות וצוותי חינוך.

במכתב התראה חריף ששיגרה אתמול (שלישי) המחלקה המשפטית של ארגון חלמי"ש, עליו חתומים עו"ד שלום נגר, יו"ר הארגון, ועו"ד ערבה בר-אל, ומוען לשר החינוך ח"כ יואב קיש, מנכ"ל המשרד מאיר שמעוני ולסגן החשכ"ל אורי שאשא, נכתב ברורות כי ללא שחרור מידי של הכספים, יעתור הארגון לביהמ"ש.

בקיץ 2024 התעוררה מחלוקת עקרונית סביב האופן שבו מבצע משרד החינוך ביקורות על התקינה המורחבת, בעקבות זאת התקיים ביום 24.7.2024 דיון משותף בהשתתפות מנכ"ל משרד החינוך מאיר שמעוני, שר העבודה, מנכ"ל משרד העבודה, נציגי משרד האוצר וארגון חלמי"ש. בדיון זה, כך על פי סיכום הדיון הרשמי, התחייב משרד החינוך במפורש כי בתוך חודש וחצי יפרסם נוהל בקרה אחיד על התקינה הבסיסית והמורחבת,.

אלא שההתחייבות הזו נותרה על הנייר. "עד לרגע זה, כמעט שנתיים לאחר אותה התחייבות, משרד החינוך והחשכ"ל לא עמד בהתחייבותו ולא פרסם נוהל כאמור

אך חרף כל ההחלטות וההתחייבויות, בוצע השבוע הקיזוז הדרקוני. "משרד החינוך, במחדלו המתמשך לפרסם את הנוהל כפי שהתחייב, הוא הגורם הישיר לכאוס ולפגיעה הבלתי חוקית במפעילי המעונות", נכתב במכתב.

המשמעות: הלנת שכר המונית של העובדות המוחלשות במשק. "משמעות הקיזוז שבוצע כעת, ב-7 לחודש, היא הרסנית", מזהירים בחלמי"ש. "פעולה זו מונעת באופן ישיר ומיידי ממפעילי המעונות את היכולת לשלם משכורות לאלפי עובדות וצוותי חינוך. מערכת הגיל הרך נמצאת ברגע זה על סף קריסה והלנת שכר המונית של העובדות המוחלשות במשק".

כזכור, מדובר בציבור עובדות שברובו משתכר שכר נמוך ממילא, ושעבורו עיכוב של ימים ספורים במשכורת משמעותו קושי ממשי בתשלום שכר דירה, חשבונות והוצאות הבית. בארגון אף מזהירים כי הלנת השכר עלולה להוביל לעזיבת מטפלות, לפגיעה ברצף הטיפולי בילדים ואף לסגירת מעונות.

במכתב ההתראה דורש הארגון כי משרד החינוך והחשכ"ל ייקח אחריות לאלתר על מחדליו ועל הפרת הסיכומים, יודיע באופן מיידי ורשמי כי אין להסתמך על ממצאי הביקורות לשם קיזוז כספים כל עוד לא פורסם נוהל בקרה אחיד ושוויוני, וכי הכספים ישוחררו למפעילים מיד. בחלמי"ש הציבו אולטימטום: אם רוע הגזירה לא יבוטל בתוך 24 שעות, יפנה הארגון לערכאות המשפטיות בבקשה לצווי מניעה וצווי עשה דחופים.

עו"ד שלום נגר, יו"ר הארגון, אמר הבוקר, שעות אחדות לפני פקיעת האולטימטום: "לא ייתכן שמשרד ממשלתי יתחייב בכתב, בפני שרים ומנכ"לים, לפרסם נוהל שוויוני, ייעלם למשך כמעט שנתיים, ואז יעניש דווקא את המטפלות ואת הילדים על מחדל שלו עצמו. הכסף הזה הוא לא בונוס, הוא המשכורות של הנשים העובדות הקשות במשק, אלו שמגדלות את הדור הבא של מדינת ישראל.

"אנחנו מושיטים יד לפתרון מיידי, אבל אם הכספים לא ישוחררו היום עד שעות אחר הצהריים, נפנה לבית המשפט והאחריות המלאה לקריסת מערכת הגיל הרך תהיה מונחת לפתחם של משרדי החינוך והאוצר