‏בנק הפועלים עומד לצד לקוחותיו במבצע "שאגת הארי"

• 500 ש"ח הנחה להזמנת אירוח ביותר ממיליון בתי מלון ברחבי העולם ללקוחות הנמצאים בחו"ל דרך אתר Arbitrip (במסגרת פועלים Wonder).

• חבילת גלישה בחו"ל מתנה בנפח 3 ג'יגה דרך eSIMo (ללא נקודות, מימוש באפליקציית פועלים Wonder).

• הגדלת מסגרות בכרטיסי אשראי ללקוחות השוהים בחו"ל, ללא עלות ובאופן אוטומטי.

הטבות במסגרת תוכנית פועלים Wonder

הבנק הקים מתחם הטבות ייעודי במסגרת תוכנית ההטבות פועלים Wonder - הכולל הנחות משמעותיות בתחומים שונים שיסייעו לעבור את התקופה הקרובה ויתעדכנו בהתאם להתפתחויות.

לקוחות המפונים מביתם

הלוואה ללא ריבית בגובה של עד 40,000 ש"ח לתקופה של עד 40 חודשים.

לקוחות פרטיים

אפשרות לדחייה של תשלומי הלוואות צרכניות בסכום של עד 250,000 ש"ח לתקופה של עד 3 חודשים, עם חיוב בריבית הסכמית.

לקוחות חיילי המילואים

• הלוואה ייעודית לתקופה בסכום של עד 50 א' ש"ח בריבית פריים + 0.5% עד ל-60 חודשים.

• אפשרות לדחייה של תשלומי הלוואות צרכניות בסכום של עד 250,000 ש"ח לתקופה של עד 3 חודשים, עם חיוב בריבית הסכמית.

לקוחות עסקיים

• הלוואה ייעודית לתקופה ('פועלים לחוסן עסקי') בסכום של עד 100 א' ש"ח בריבית פריים + 1% ל-24 חודשים עם אפשרות לגרייס עד 6 חודשים.

• אפשרות לדחייה של תשלומי הלוואות בסכום של עד 500,000 ש"ח לתקופה של עד 3 חודשים, עם חיוב בריבית הסכמית.

מוקד טלפוני ייעודי

הבנק הקים מוקד ייעודי בטלפון 2406* הנותן מענה מיידי ומספק פתרונות ללקוחותיו שנפגעו מהמלחמה, בנוסף למוקד 'פועלים בטלפון' הזמין במספר 2407* (ולמחייגים מחו"ל – במספר 972-3-6532620+) ולמוקד הייעודי למבוגרים במספר 2403* ובנוסף לאמצעים הדיגיטליים העומדים לרשות לקוחותינו במכשירים האוטומטיים, באתר ובאפליקציה. סניפי הבנק ממשיכים להעניק שירות ולפעול בהתאם להנחיות פיקוד העורף.

חשוב לדעת

דחיית התשלומים תתאפשר לאוכלוסיות האמורות לעיל במהלך הימים הקרובים. בכפוף לתנאי הבנק ולתנאי תוכנית פועלים Wonder, הקריטריונים שנקבעו לגבי כל הטבה, ותנאי השירות, שיפורטו באתר הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.