שר התקשורת שלמה קרעי אישר היום (חמישי) את תקנות חדשות שצפויות להוביל להפחתה משמעותית בעלויות האינטרנט לציבור, ובמקביל יעודדו את התחרות בתחום הסיבים האופטיים ויתמרצו פריסה של תשתיות מתקדמות לכלל משקי הבית בישראל.

עיקרי הרפורמה והשפעתה על הצרכנים:

1.הפחתה משמעותית של 20% בתעריפים הסיטונאיים של הסיבים האופטיים, שמשלמות ספקיות האינטרנט לבזק. המחיר יופחת באופן מיידי מ-72 ל-58 ש"ח לחיבור לקוח לסיב בתשתית בזק. התעריפים החדשים יישארו קבועים לחמש השנים הקרובות ולא יוצמדו למדד, באופן שיאפשר תכנון ארוך טווח ומחירים נמוכים לטווח הארוך. לאור המבנה התחרותי של השוק וריבוי השחקנים בו, ההערכות הן כי חיסכון זה יגולגל ישירות לצרכן הקצה וישתקף בהוזלה של המחיר החודשי כבר בתקופה הקרובה.

בנוסף, נקבע כי חברות התקשורת הגדולות (הוט, פרטנר וסלקום) יוכלו ליהנות מהתעריף הסיטונאי המפוקח למשך שנתיים וחצי בלבד, באופן שיתמרץ אותן להשקיע בתשתיות עצמאיות על מנת להבטיח את יכולת התחרות שלהן גם בעתיד.

במקביל, החברות הקטנות, שכבר כיום מציעות סיבים אופטיים במחירים ממוצעים נמוכים משמעותית מאלו המוצעים על ידי החברות הגדולות, ייהנו מהתעריף הסיטונאי המפוקח המופחת והקבוע ללא הגבלת זמן (חמש שנים לפי 58 ש״ח ועדכון המחיר המפוקח לאחר מכן), באופן שיחזק את יכולת התחרות שלהן מול החברות הגדולות, בדומה לתחרות שנפתחה בסלולר באמצעות חברות קטנות שרכבו על תשתית קיימת.

2.תמרוץ השקעות ועידוד תחרות: התקנות החדשות מוזילות ב-30% נוספים את העלות של פריסת תשתית עצמאית על גבי תשתית בזק - הוזלה של 60% במצטבר בשנתיים האחרונות. המחיר החדש יעמוד על 180 ₪ לק"מ פריסה. מעבר להוזלת תעריף הגישה הקיים, המשרד משיק תעריפים לשירותים טכנולוגיים נוספים שיוזילו את העלויות לספקיות המשקיעות בתשתית ויגדילו את הגמישות שלהן.

3.הרחבת הנגישות לתשתית בזק ללקוחות כלל החברות: התקנות החדשות מחייבות את בזק לספק סיבים אופטיים לכלל החברות, לרבות חברת הוט שכיום נמנע ממנה השימוש בסיבים האופטיים של בזק. כיום יש למעלה מחצי מיליון משקי בית שתשתית הסיבים היחידה המגיעה אליהם שייכת לבזק. הרפורמה תאפשר גם ללקוחות אלו לקבל הצעות תחרותיות מכלל חברות התקשורת.

לוחות זמנים ויעדי הרפורמה: יישום המחירון הסיטונאי החדש יצא לדרך כבר באמצע חודש מרץ הקרוב. במקביל, באוגוסט 2028 יוסר הפיקוח מעל המחירים הסיטונאיים של הסיבים עבור החברות הגדולות בשוק.

הרפורמה תבטיח לכל אזרח, בנגב, בגליל, ביו"ש ובכל מקום בארץ, אינטרנט מהיר ויציב במחיר תחרותי, ותבסס את מעמדה של ישראל כמובילה עולמית בפריסת סיבים אופטיים, תוך הנגשת הטכנולוגיה המתקדמת ביותר כסטנדרט כלל ארצי.

שר התקשורת, ד"ר שלמה קרעי: "אנחנו מוציאים לפועל עוד רפורמה להפחתת יוקר המחיה בישראל בלי לוותר על האיכות. הורדנו ב-20% את המחיר הסיטונאי של הסיבים האופטיים, שווה ערך לפטור ממע״מ על תשתית האינטרנט, וזה כסף שיגיע ישירות לכיס של אזרחי ישראל בעזרת השם כבר בחודשים הקרובים. אנחנו מייצרים כאן כללי משחק חדשים: יותר תחרות, יותר השקעות, ותשתיות מתקדמות עד הבית בכל רחבי הארץ, מהנגב ועד הגליל, ובמחיר תחרותי. הרפורמה הזו מבטיחה אינטרנט מהיר, יציב וזול יותר – ומבססת את ישראל כמעצמת סיבים עולמית. זו כלכלה חופשית אמיתית, עם אחריות ציבורית. כך מורידים מחירים. כך מחזקים את התחרות. הכוח עובר לצרכן."

מנכ"ל משרד התקשורת, אלעד מקדסי: "רפורמת מחירי האינטרנט משקפת איזון מיטבי בין הפחתת יוקר המחיה כאן ועכשיו, לבין הרחבת הפרישה של תשתיות מתקדמות שישרתו את כולנו בטווח הארוך. ההוזלה הדרמטית בתעריפים הסיטונאיים, לצד יצירת ודאות רגולטורית לחברות הקטנות, תתורגם למחירים אטרקטיביים עבור הצרכן הישראלי. במקביל, המתווה המקצועי שגיבשנו נועד להוציא את החברות הגדולות מאזור הנוחות שלהן ולתמרץ אותן להשקיע כבר עכשיו בפריסת רשתות סיבים עצמאיות. ההשקעה הנוכחית בפריסת תשתיות סיבים מרובות היא מנוע צמיחה קריטי למשק הישראלי, תשרת את הציבור ותבטיח תחרות ואיכות גבוהה בעשרות השנים הקרובות.״

ניר דוד, מנכ"ל בזק מסר: "החלטת משרד התקשורת מהווה צעד חשוב ומתבקש בהתאמת הרגולציה למציאות התחרותית שהתפתחה בשוק התקשורת בשנים האחרונות. הפחתה מדורגת של פיקוח התעריפים תאפשר להמשיך ולהשקיע בהיקפים משמעותיים בפריסת רשתות סיבים מתקדמות בכל רחבי הארץ, להאיץ חדשנות טכנולוגית ולהעניק ללקוחותינו שירות מהיר, איכותי ומתקדם יותר. בזק תמשיך לפעול באחריות ובשיתוף פעולה עם משרד התקשורת, במטרה לשמור על שוק תקשורת מתקדם, משגשג ופתוח לתחרות".