לראשונה: בנק הפועלים מקפיא את שער הדולר לקראת חודשי הקיץ 

‏בנק הפועלים מודיע היום על הטבה ייחודית מסוגה ללקוחות הבנק המבצעים עסקאות בדולר בכרטיס הבנקאי באתרי אונליין, בחנויות בחו"ל ובמשיכות מזומן בחו"ל. הבנק יאפשר ללקוחות ליהנות משער דולר מוזל של 2.89 ש"ח: אם שער הדולר יעלה מעבר לשער זה – הבנק יזכה את הלקוחות בהפרש בין שער ההמרה בפועל לבין שער ההמרה המוזל עד לסכום עיסקאות של 5000 $ לחודש החל מה-15.6.26 ועד ל-31.8.26, סך הכל עיסקאות ב-15,000 דולר ארה"ב לכל תקופת המבצע, במצטבר לחשבון עו"ש.

הלקוחות הזכאים להטבה הם לקוחות פרטיים ועסקיים (שאינם תאגידים) המחזיקים בכרטיס אשראי בנקאי או בכרטיס חיוב מיידי שנרשמו מראש להטבה באמצעות אתר האינטרנט הייעודי בכתובת https://www.bankhapoalim.co.il/he/foreign-currency/freezing-the-dollar (ההרשמה אפשרית החל מ-7.6.26).

ההטבה תהיה במתכונת של החזר כספי בש"ח, תינתן באופן אוטומטי לכרטיס שבאמצעותו בוצעו העסקאות, ותשוקף בפירוט החיובים של חודש אוקטובר 2026.

פזית גרפינקל, משנה למנכ"ל הבנק והממונה על החטיבה הקמעונאית: "הלקוחות שלנו רוצים לתכנן את חופשת הקיץ שלהם בחו״ל בראש שקט ומבלי לחשוש מהפתעות בשער הדולר. לכן, אנחנו יוזמים מהלך שמאפשר ללקוחות הבנק ליהנות משער הדולר הנוכחי ולהגן על הקניות שלהם בדולר מפני עליות אפשריות. אם שער הדולר יעלה מעבר ל-2.89 שקלים לדולר, הבנק יספוג את ההפרש ויחזיר ללקוח את העלות הנוספת שנוצרה לו. אם שער הדולר יירד, הלקוח יהנה מקניה בשער דולר נמוך יותר".

המהלך מצטרף לשורה של יוזמות וצעדים שהוביל הבנק במהלך השנה האחרונה לטובת הלקוחות, ובכלל זה חלוקת מניות הבנק או מענק כספי לכמיליון לקוחות בספטמבר ובדצמבר 2025, הטבת מסחר בשוק ההון ללא עמלות ללקוחות צעירים עד גיל 35, החזר תשלום המשכנתא הראשון ללקוחות שנטלו משכנתא בסוף 2025, מהלך צעד ראשון לחיסכון במסגרתו הופקדו 500 ש"ח לפיקדון עבור משפחות המקבלות קצבאות ילדים ועוד.

חשוב לדעת

בהתאם לתקנון המבצע שבאתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בפירעון האשראי בכרטיס אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.