המוני חסידים נטלו חלק בשמחת נישואי בן האדמו"ר מתולדות משה החתן היקר יחזקאל שרגא גרוס | השמחה נערכה באולמי 'וגשל' בבני ברק, בשיאה של השמחה חיבק הרבי את בנו החתן לעיני כל הקהל על הפארנצעס | כן פיזז האדמו"ר במרכז האולם ע"ג שטיח אדום לקול מצהלות החסידים שהריעו בתרועה (חסידים)
לקראת הילולת בעל ה'אביר יעקב', הרה"ק רבי יעקב אבוחצירא זיע"א, שתחול ביום כ' בטבת, נערכה אמש (מוצ"ש שמות) סעודת הילולא מרכזית לזכרו, ע״י בית הכנסת 'אביר יעקב' בבני ברק באולמי 'אחוזת וגשל' בעיר, בראשות נינו הרה"צ רבי יחיאל אבוחצירא, הרב הספרדי של רמלה, ובהשתתפות רבנים ואישי ציבור • צפו בגלריה (חרדים)
המונים בראשות אדמורי"ם, ראשי ישיבות ואישי ציבור בכירים, נטלו חלק השבוע בשמחת נשואי בת הרב משה רוזנטל מנהל מינהל החינוך בעיריית בני ברק, עב"ג החתן בן הרה"ג ר' אברהם קליין ראש כולל 'זכרון מרים' | השמחה התקיימה באולמי וגשל בב"ב (חרדים)