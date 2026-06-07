בשמחה וצהלה חגגו בקהילת 'חיי נפש' את שרשרת האירועים הנעלים יחד עם רבם הנערץ, אב"ד הקהילה הגה"צ רבי יוסף בנימין ווייס, עם שמחת נישואי בנו הרב ישראל אריה, עב״ג בת הגה"ח רבי חיים מרדכי סיגלר.

סדרת האירועים החלה עם המסע ההיסטורי של כלל חברי הקהילה לקברי הצדיקים באירופה שהחל ביום השלושים שקודם החג, והתפרס על פני כמה ימים, תוך שבני הקהילה התפללו מקירות ליבם לישועת הכלל והפרט ולהצלחת ימי השמחה אצל רב הקהילה.

'מעמד קביעת זמן החתונה' נערך ברגש ובהתעוררות אצל ציון התנא רבי עקיבא בטבריה. ו'שבת העליה לתורה' ו'שמחת הפארשפיל' שהתקיים בבית המדרש חיי נפש בירושלים עיה"ק, בהשתתפותם הנרגשת של כלל בני הקהילה והמוני ידידים ואוהדים שבאו מכל קצוות הארץ.

שמחת החתונה התקיימה באולמי וגשל בבני ברק, בהשתתפותם של גדולי וצדיקי הדור ובמעמד מאות חברי הקהילה שחגגו עם בגדי שבת במשך שעות ארוכות, החל מה'קבלת פנים' ועד לשעות הקטנות של הלילה עת הגיעו ל'שיא האירועים' עם ריקוד 'המצוה טאנץ' של אבד"ק חיי נפש הנערץ לקול צהלת מאות חברי הקהילה, כששפתותיהם מרחשין תפילה לקבל כל ההשפעות טובות.

הראשל"צ הרב דוד יוסף סידר קידושין בחתונה של הכדורגלן המקורב לדת איציק אוחנה | 06.06.26

בסידור קידושין התכבד אביו של הרב, גאב"ד דרכי תורה בעל המנחת אשר, וב'ברכה אחריתא' נתכבד הגאון רבי אברהם יהושע הורוויץ דומ״צ חסידי בעלזא ברמת אלחנן בבני ברק.

שמחת ה'שבת שבע ברכות' נערך בשילוב 'שבת התאחדות' של 'קהילת חיי נפש', כשכל מתחם מלון 'ציפורי בכפר - חפץ חיים' הושכר במיוחד ע"י הנהלת הקהילה.

יכלו הגליונות והדיו ולא יוכלו לתאר את הרגשות הנעלים במשך השבת כולה שהיתה חטיבה אחת של תורה חסידות ויראת שמים בהנהגתו ובהשראתו של רב הקהילה הנערץ שבמתק שפתיו רומם את קהל עדתו טפחיים מעל הקרקע.

שמחת ה'שבע ברכות המרכזית' התקיימה ע"י חברי הקהילה באולם 'בית מלכה' בהשתתפות המוני בני הקהילה, ידידים ואוהדים, ובראשם רבנים רמי מעלה שבאו ליטול חלק בשמחה הגדולה.

כן נערך 'שבע ברכות' מצומצם לבני המשפחה, ידידים ונגידים שבאו במיוחד מחו"ל לכבוד השמחה, שנערך ע״י הגאב״ד בעל מנחת אשר, בבית הכנסת העתיק בשכונת מוצא.

כמו כן נערך 'מעמד לחיים' לכבוד השמחה במעונו ובראשותו של האדמו"ר מויזניץ, במושב אורה, אשר אבי החתן הרב נמנה בין בחירי מקורביו וזוכה לאהבה וחיבה אצל האדמו"ר.

לרגל השמחה הגדולה, יצאו לאור מספר ספרים. ספר 'זמירות חיי נפש' המשלב דברי תורה מהגה"צ אבד"ק עכו זצ"ל בעל החיי נפש, ופסקי הלכה מהמנחת אשר ומהגר"ב אדלר, רב שיכון הרבנים, ופרקי דרוש ואגדה 'שיח חן' שנשמעו מפי רב הקהילה הגה"צ רבי יוסף בנימין ווייס.

כמו כן, יצא לאור קובץ תורני מפואר ובו מאמרים ותשובות מעשרות תלמידי חכמים חסידים ואנשי מעשה היושבים ראשונה בממלכת 'קהילת חיי נפש', כשעל מלאכת הקודש מנצח הגאון רבי פנחס פרנקל, מרבני הקהילה.

המוני בני קהילת 'חיי נפש' יצאו בתחושות מרוממות ונעלות משרשרת האירועים המיוחדים, ונשאו ברכה מעומק ליבם 'ימים על ימי מלך תוסיף' שיזכו עוד רבות בשנים להסתופף בצל רבם הנערץ המנהיג בחכמה ובתבונה את בני הקהילה על מי מנוחות מתוך ברכה וסייעתא דשמיא.

הצלם יהושע פרוכטר תיעד את כל האירועים בקהילה הקדושה חיי נפש'.