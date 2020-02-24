ז'רום קרוויאל, גאון הסחר ששמו מוכר לשמצה בצרפת בעקבות פרשיית ענק שפרצה ב-2008, התחיל בכלל את דרכו כעוזר פשוט | תוך חודשים ספורים הפך הצעיר המוכשר לגאון סחר, כאשר תחת ידו עברו מיליארדי יורו, אותם העביר מעסקה לעסקה תוך שניות | כאשר הפסיד לבנק בו עבד כמעט חמישה מיליארדים בגלל עסקה לא מוצלחת, הבנק האשים אותו - ודרש את הכסף בחזרה, בית המשפט הצדיק את הבנק | לאחרונה, הוא התייצב מול המצלמות כדי לספר את הגרסה שלו לאירועים | הגאון הפיננסי של ה'וול סטריט' הצרפתי (מגזין כיכר)
חדלות פירעון - או בשמה הקודם: פשיטת רגל - היא הליך שאיש לא רוצה להיקלע אליו | אבל כשנקלעים אליו, יש דרך מסודרת, משורטטת במקצועיות רבה, בידי מי שצבר שנות התמחות רבות מאוד בליווי אזרחים שנקלעו למצב דומה | עו"ד יוסף ויצמן בספר חדש "מחיקת חובות בישראל", שזכה לדברי שבח של משפטנים מהשורה הראשונה בישראל ולהקדמות לספר משר הפנים, שר המשפטים והשופט עודד מאור (כלכלה, חוק)