למה ואיך הורסים רק קומה אחת בתוך מבנה שלם? ומה נדרש בשביל להרוס בית בתוך כפר עוין? | וגם, החיילים שחוששים מהמפקדת שחוששת מ... חתול | הלוחמים שעצרו 70 מסתננים בלילה אחד והפעילות הלילית, לילה אחרי לילה | לילה לבן עם כוחות הביטחון במעמקי הכפר בית עוור (מגזין, צבא)
פרויקט מיוחד לציון וזיכרון הפיגוע הקטלני, שהתרחש באלעד היום לפני שנתיים ובו נרצחו באכזריות נוראה ארבעה יהודים | בראיונות עם ראש העירייה, מפקדי המשטרה והפיקוח העירוני, החובש שהיה מראשוני המגיעים לזירה ותושבים שחזרנו את הרגעים שנצרבו בדם קדושים | וגם: איך נמנע את האסון הבא? ולקח חשוב לטובת המגזר כולו | ה' יִשְׁמָר עִיר (אקטואלי)