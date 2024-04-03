כוחות משטרה גדולים ממחוז מרכז פועלים כעת במספר זירות בשרון, בהן עבר חשוד וירה באזרחים ישראלים. עד כה ידוע על נרצח ומספר פצועים בזירות שונות • כעת נערכות סריקות אחר חשודים נוספים ואיסוף ממצאים במקום, חשוד אחד נלכד | נסיבות האירוע - שככל הנראה מדובר בפח"ע - נבדקות (חדשות משטרה)
סמוך לשעה 01:00 נשמעה אזעקה באזור כושי רמון בערבה | קודם לכן דווח על יירוט מעל טבריה ללא אזעקה | סמוך לאייל - מחבל דרס ופגע בשוטרים, 4 נפגעו; המחבל המשיך למעבר אליהו, ניסה לדקור את הלוחמים ונוטרל • כל הפרטים מהזירות השונות (בארץ)