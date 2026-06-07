זירת הדקירה ( צילום: רשתות חברתיות, לפי סעיף 27א, דוברות המשטרה )

לפני זמן קצר (ראשון) התקבל דיווח על אירוע ירי בתחנת דלק בכוכב יאיר. על פי גורמי הרפואה, במקום חמישה פצועים בדרגות פציעה שונות.

כוחות משטרה גדולים ממחוז מרכז, בהם שוטרי תחנת טירה וכוח טקילה של שב"כ, נמצאים בזירה ופועלים באיסוף ממצאים לצד סריקות אחר חשודים. נסיבות האירוע נבדקות, ככל הנראה מדובר בפיגוע והמשטרה הצליחה לשים את ידה לפני זמן קצר על המפגע, כאשר כרגע נמשכים החיפושים אחר המפגע השני. המחבל הראשון שנוטרל הוא אזרח ישראלי מטייבה. מלשכת ראש הממשלה נמסר: "ראש הממשלה נתניהו קיים הערכת מצב ועוקב אחר פיגוע הירי הרצחני בקו התפר". מדוברות המשטרה נמסר: "מפכ״ל המשטרה בדרך לזירה במחוז מרכז". עד כה ידוע על חמישה פצועים בשלוש זירות שונות: שלושה פצועים בתחנת דלק סמוכה לכוכב יאיר, פצוע אחד בכניסה לצור יצחק וכן יש עוד פצוע בזירה נוספת - בכביש שבין צור נתן לסלעית. כאשר הכיוון הוא כאמור פיגוע מתגלגל במספר זירות. חצי שנה אחרי שהציל יהודים בפיגוע: אחמד אל אחמד הואשם בתקיפת אביו כיכר השבת | 04.06.26 הרכב הפרטי עקף משאית - ומולו משאית נאלצה לבלום כדי למנוע תאונה | צפו קובי רוזן | 10:02 מהמשטרה נמסר: "מחבל נוטרל, הכוחות מבצעים סריקות נוספות. בהמשך לדיווח הראשוני אודות ירי לעבר עוברי אורח בתחנת דלק בכניסה לכוכב יאיר, נעדכן כי כוחות משטרה אשר ביצעו סריקות איתרו ונטרלו את הרכב החשוד במעורבות ונטרלו מחבל החשוד במעורבות בפיגוע. על פי גורמי רפואה 4 אזרחים נפצעו, 3 במצב בינינו 1 קשה והם מקבלים טיפול רפואי. מפקד מחוז מרכז בדרך למקום. הציבור מתבקש לגלות עירנות, להישמע להוראות השוטרים ולדווח למשטרה על כל אירוע או אדם חשוד".

זירות הפיגוע ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

זירות הפיגוע ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

מזק"א נמסר: "התקבל דיווח על מספר אירוע ירי ככה"נ מרכב חולף בין כוכב יאיר, לצור נתן, מדיווח ראשוני, במקום הרוג, צוותי מד"א מטפלים בשני פצועים, אחד במצב קשה, ופצוע נוסף במצב בינוני".

לאחר מכן נמסר: "בהמשך לאירוע פח"ע בין כוכב יאיר לצור נתן, במקום נקבע מותו במקום של פצוע אחד. מדובר במסע ירי מתגלגל ע"י רכב חולף על פני שלוש זירות, כוכב יאיר, צור יצחק ו-צור נתן. צוותי מד"א טיפלו ופינו: 5 נפגעים, 2 נפגעים במצב קשה, ו-3 פצועים במצב בינוני. מחבל אחד נוטרל. בטיפול צוות זק"א מרחב שרון".

דוברות איחוד הצלה: "בהמשך להודעת דוברות המשטרה על אירוע ירי בתחנת דלק בכוכב יאיר. צוותי הרפואה של איחוד הצלה מעניקים בדקות אלו סיוע רפואי ראשוני לפצועים. תעודכנו בהמשך".

מדוברות מד"א נמסר: "בשעה 10:34 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירקון על 2 גברים שנפצעו בתחנת הדלק סמוך לכוכב יאיר. מדיווח ראשוני בלבד, חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים במקום טיפול רפואי ל-2 פצועים כבני 30, עם פציעה חודרת".

כעבור דקות נמסר עדכון: "חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח מאיר, גבר כבן 50 במצב קשה וגבר כבן 30 במצב בינוני, עם פציעות חודרות".

לאחר מכן נמסר על האירוע בכביש 5533 סמוך לצור נתן: "חובשים ופראמדיקים של מד"א מדווחים על גבר כבן 30 ללא סימני חיים, עם פציעות חודרות וקובעים את מותו ומעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח מאיר, גבר כבן 40 במצב קשה ולא יציב, עם פציעות חודרות".

כוחות הביטחון בזירה - צילום: תיעוד מבצעי מד"א כוחות הביטחון בזירה | צילום: צילום: תיעוד מבצעי מד"א 10 10 0:00 / 0:11

הרכב שנטען שהוא של אחד החשודים ( צילום: רשתות חברתיות, לפי סעיף 27א, דוברות המשטרה )

פראמדיק מד״א ליאור זילברברג סיפר: ״קיבלנו דיווחים במוקד 101 של מד״א על מספר פצועים בזירות שונות, בהם דווח לנו על פצועים שנפצעו מירי. בזירה בתחנת דלק סמוך לכוכב יאיר, התחלנו בהענקת טיפול רפואי לגבר כבן 50 שהיה פצוע במצב קשה, ולגבר כבן 30 במצב בינוני. בזירה אחרת, בצור יצחק, הענקנו טיפול רפואי לגבר כבן 30 שנפצע בידו. בזירה נוספת, בכביש 5533, טיפלנו בגבר נוסף במצב אנוש, ובעוד פצוע שמפונה במצב קשה. אנחנו ממשיכים להעניק טיפול רפואי בזירות השונות״.

דובר צה"ל: "כוחות צה"ל בתיאום עם כוחות הביטחון קפצו לפני זמן קצר לסלעית וצור יצחק בעקבות דיווח על מספר אירועי ירי במרחב. המחבל נוטרל בזירה. הכוחות, בשיתוף גורמי רפואה נוספים, החלו בסריקות נרחבות במרחב אחר מחבלים נוספים ומעניקים טיפול רפואי לפצועים. כוחות נוספים עושים את דרכם לזירה".

לאחר מכן נמסר: "כוחות צה"ל בתיאום עם כוחות הביטחון קפצו לפני זמן קצר לסלעית וצור יצחק בעקבות דיווח על מספר אירועי ירי במרחב. המחבל נוטרל בזירה. הכוחות, בשיתוף גורמי רפואה נוספים, החלו בסריקות נרחבות במרחב אחר מחבלים נוספים ומעניקים טיפול רפואי לפצועים. כוחות נוספים עושים את דרכם לזירה".

דוברות בילינסון: "לחדר הטראומה בבית החולים בילינסון מקבוצת כללית הגיעו עד לרגע זה 2 פצועים מאירוע הירי בכוכב יאיר. שני הפצועים מוגדרים במצב בינוני. עדכונים נוספים ימסרו בהמשך".

עדכון בית החולים מאיר בכפר סבא: "מאירוע הירי בכוכב יאיר פונו עד כה למרכז רפואי מאיר, שלושה פצועי ירי, האחד במצב קשה ומועבר ברגעים אלו לחדר ניתוח, שניים נוספים במצב קשה ובינוני ומטופלים בחדר ההלם".

פראמדיק מד״א איל דרורי סיפר: ״הגענו למספר זירות לאחר שהתקבלו קריאות במוקד 101 של מד״א על אירועי ירי במספר מוקדים. כוחות גדולים של מד״א הוזנקו במהירות למקומות השונים, ובכל אחת מהזירות חברנו לפצועים והתחלנו מיד בהענקת טיפול רפואי לפצועים על מנת לייצב את מצבם. אנחנו ממשיכים לפעול במקום ולהעניק טיפול רפואי לנפגעים״.

מהמועצה המקומית נמסר: "תושבות ותושבים יקרים, בעקבות חשש לאירוע ביטחוני ביישוב, כלל התושבים מתבקשים להסתגר בבתים עד להודעה אחרת ולהישמע להנחיות גורמי הביטחון. בנוסף, גני הילדים ומוסדות החינוך קיבלו הנחיה שלא לצאת לחצרות עד לסיום האירוע וקבלת עדכון חדש. אנו מבקשים לגלות ערנות, להימנע מהתקהלויות ולהמשיך לעקוב אחר העדכונים הרשמיים. נעדכן בהמשך בהתאם להתפתחויות".

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר מסר: "אם המחבל יתפס חי- הוא יוצא להורג- זה החוק ואנו נדרוש את ישומו. בדיוק בשביל זה עוצמה יהודית חוקקה את חוק ״עונש מוות למחבלים״. דם יהודי אינו הפקר. מי שרוצח יהודי- יראה את חבל התלייה".

מוקד קרנ"ש: בעקבות אירוע בטחוני הצירים הבאים חסומים לתנועה:

⛔️ כביש 557 מצומת שער אפרים ועד צומת עינב הגדולה חסומהלתנועה לשני הכיוונים.

⛔️ כביש 57 מצומת עינב הגדולה ועד צומת שבי שומרון חסום לתנועה לשני הכיוונים.

⛔️ כביש 5533 מצור יצחק לסלעית חסום לתנועה לשני הכיוונים.

⛔️ כביש 5505 ממעבר אייל ועד צומת צופים המרומזרת בכביש 55 חסום לתנועה לשני הכיוונים.

כזכור, באזור כוכב יאיר ואלפי מנשה התרחשו בעבר מספר אירועי ביטחון. לפני כשנה, בלילה מתוח, התרחש באזור פיגוע משולב דריסה ודקירה שבו נפצעו ארבעה שוטרים. המחבל דרס שוטרים סמוך לכוכב יאיר, המשיך למעבר אליהו וניסה לדקור לוחמים לפני שנוטרל.