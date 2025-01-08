שני פועלים זרים מתאילנד בשנות ה-40 לחייהם אושפזו בטיפול נמרץ אחרי שקטפו ואכלו מצמח בר נפוץ | השניים קטפו את צמח טבק השיח באזור מגוריהם, הכינו ממנו מרק - והחלו לסבול מהרעלה חריפה | מצב אחד מהם מוגדר קשה, והוא מורדם ומונשם בבית החולים רמב"ם בחיפה (בארץ)
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שר הכלכלה ניר ברקת מתח ביקורת חריפה וחסרת תקדים על התנהלותו של ראש הממשלה נתניהו והאשים אותו בכך שהוא מונע הבאת פועלים זרים לישראל "כי יש מי שרוצה להחזיר פועלים פלסטינים" - ובתגובה תקפו בליכוד: "בשעה שהוא מוביל את המאמץ המלחמתי, ברקת מצטרף למלעיזים נגדו" (חדשות)