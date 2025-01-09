במעונו של האדמו"ר מויז'ניץ במושב אורה נחגגה אמש (רביעי), שמחת הווארט לנכדתו הכלה, בת לבנו הרה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, אב"ד ויז'ניץ אלעד, עב"ג החתן, בן הרה"ג ר' פנחס ארנסטר, בן הגה"צ רבי אליעזר ארנסטר, אב"ד קריית 'מאור החיים' בצפת, וחתן הגה"צ רבי חיים הלפרין, אב"ד 'דברי חיים', בשכונת גולדרס גרין בלונדון (חסידים)
בניגוד להערכות ולמרות הסכם שנחתם - האדמו"ר מויז'ניץ הכריע בבית שמש לתמוך במועמד ש"ס משה אבוטבול | עכשיו, הקרב מתמקד באלעד | הרה"צ אב"ד ויז'ניץ אלעד נועד לפגישה ממושכת עם ראש הישיבה הגר"ד לנדו - רק על אלעד, ושמע את החשיבות לתמוך בפרוש אך הבהיר כי ויז'ניץ נוטה לתמוך ביהודה בוטבול | מה ביקש ראש הישיבה ומה החשש ב'דגל התורה'? | כל הפרטים מהדרמה הגדולה בפרסום ראשון (חרדים)