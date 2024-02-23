מה קורה כשמילות התפילה המקודשות פוגשות לחן אלמותי של דובי זלצר, לבוש בהפקה מוזיקלית בסגנון רטרו? החזן והיוצר לייזר ברוק מותח את גבולות היצירה ומשיק קליפ ייחודי המבוסס כולו על טהרת הבינה המלאכותית (AI). מי סייע בהתאמת המילים ואיך נשמע השילוב המפתיע? צפו והאזינו לביצוע פורץ הדרך (קליפים)
הבינה המלאכותית כובשת את העולם בתחומים רבים וגם במוזיקה, עורך מדור המוזיקה של 'כיכר השבת', נתנאל לייפר, יצר במיוחד עבורכם יחד עם הבינה המלאכותית סינגל סוחף במיוחד שהולחן, בוצע ועובד מוזיקלית על ידי AI - "מרבים בשמחה" (סינגלים וקליפים)