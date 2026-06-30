כיכר השבת
"קדושת שחרית"

בינה מלאכותית יוצרת מוזיקה יהודית: לייזר ברוק חוזר לשנות ה-70

מה קורה כשמילות התפילה המקודשות פוגשות לחן אלמותי של דובי זלצר, לבוש בהפקה מוזיקלית בסגנון רטרו? החזן והיוצר לייזר ברוק מותח את גבולות היצירה ומשיק קליפ ייחודי המבוסס כולו על טהרת הבינה המלאכותית (AI). מי סייע בהתאמת המילים ואיך נשמע השילוב המפתיע? צפו והאזינו לביצוע פורץ הדרך (קליפים)

עולם החזנות והמוזיקה היהודית ממשיך לצעוד קדימה ולאמץ את הטכנולוגיות המתקדמות ביותר, והפעם מדובר בפרויקט שמצליח לחבר קצוות בצורה יוצאת דופן. החזן והיוצר לייזר ברוק משיק בימים אלו ביצוע מוזיקלי וויזואלי ייחודי, שלוקח את המאזינים למסע בזמן היישר אל האווירה החמה והעשירה של שנות ה-70, מבלי לצאת מאולפני המחר.

קדושה בלבוש נוסטלגי

במרכז היצירה עומדות מילות "קדושת שחרית", אותן בחר ברוק להלביש על לחן אייקוני ונוסטלגי של המלחין המוערך דובי זלצר. מדובר במשימה מורכבת שדרשה התאמה מדויקת של הטקסט המקודש למשקלים המוזיקליים המקוריים של הלחן.

כדי להגיע לתוצאה המושלמת והמדויקת ביותר, חבר ברוק אל החזן אברימי רוט, אשר נרתם למלאכה וסייע בדקדוק חלוקת המילים והתאמתן המלאה למנגינה.

כשהעבר והעתיד נפגשים באולפן

האלמנט המרתק ביותר בפרויקט הנוכחי טמון באופו שבו הוא הופק. הקליפ והמעטפת המוזיקלית כולה מציגים חיבור מסקרן בין נוסטלגיה של פעם לטכנולוגיה עתידנית:

מהפכת ה- במוזיקה: המעטפת התזמורתית העשירה שמדמה במדויק את סאונד הרטרו של שנות ה-70, לצד הווידאו המלווה והוויזואלי של השיר, נוצרו כולם מאפס באמצעות כלי בינה מלאכותית (AI) מתקדמים ופלטפורמת המוזיקה 'סונו' (Suno). אל תוך המצע הדיגיטלי והחדשני הזה, יצק ברוק את ערוצי השירה האנושיים, החמים והחיים שלו, לצד קולות רקע והרמוניות שהוא עצמו ערך והקליט.

התוצאה הסופית היא חוויה שהיא גם חגיגה לאוהבי הסאונד התזמורתי הקלאסי, וגם הצצה מרתקת לאופן שבו אמנים משתמשים בכלים טכנולוגיים כדי להגשים חזון אמנותי שורשי.

לייזר ברוקאברימי רוטבינה מלאכותיתAIדובי זלצרסונו

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