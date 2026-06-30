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עולם החזנות והמוזיקה היהודית ממשיך לצעוד קדימה ולאמץ את הטכנולוגיות המתקדמות ביותר, והפעם מדובר בפרויקט שמצליח לחבר קצוות בצורה יוצאת דופן. החזן והיוצר לייזר ברוק משיק בימים אלו ביצוע מוזיקלי וויזואלי ייחודי, שלוקח את המאזינים למסע בזמן היישר אל האווירה החמה והעשירה של שנות ה-70, מבלי לצאת מאולפני המחר.