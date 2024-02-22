קהל רב ובראשם גדולי תורה, עלו לנחם את הגאון רבי יעיש דבדה, שישב שבעה על פטירת אחותו אשת ראש הכולל שע"י קהילת 'בית שמעיה' הגאון רבי רפאל סוויסה לאוי"ט | במלאות השבעה התקיימה עצרת חיזוק ומספד | הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שיגר מכתב תנחומים להגר"י | המכתב המלא (חרדים)
ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין, שלח מכתב ניחומים כואב במיוחד למשפחת פאלי; "אלו נשמות טהורות שלא טעמו טעם חטא, הרי כדאי להם מה שמתו באופן כזה שגרמו במיתתם זיכוי הרבים גדול כל כך. בעולם האמת יזכו לשכר הצפון שאין לשער כי בזכותם התעוררו הרבים לעשות מעשים טובים" (חרדים)
ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע בשעה זו לנחם את משפחת פאלי, בביתם בשכונת רמות בירושלים, על רצח שני בניהם הקטנים הי"ד | נתניהו העניק לאם המשפחה, שהצליחה לרגש ולחזק את עם ישראל מכתב ניחומים: "מחבל בן עוולה גזל מאיתכם - מכולנו, את יעקב ואשר" | המכתב המלא בפרסום ראשון (חדשות, חרדים)