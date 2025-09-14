הראשל"צ במכתב מיוחד להגר"י דבדה: "תורתך תהיה לך לנחמה"

השבעה ( צילום: באדיבות )

במלאות השבעה לאבל הכבד שפקד את הקהילה החרדית בעיר אשדוד, בפטירתה הפתאומית של הרבנית הצדקנית מרת שושנה סויסה ע"ה אשת חבר ליבלחט"א הגאון רבי רפאל סויסה ראש הכולל ורב קהילת בוגרי ישיבת בית שמעיה, התקיימה עצרת מספד וסעודת אזכרה במעמד ראשי ישיבות רבנים ובני המשפחה, בבנין מוסדות אורות חיים ומשה, רובע ג' באשדוד.

נשאו דברים: אחיה הגאון השקדן רבי יעיש דבדה, אחיה הרה"ג רבי משה דבדה מחשובי המחנכים ומרביצי התורה בעיר אשדוד, הגאון רבי אברהם ויזמן ראש ישיבת יסודות, הגאון רבי שמואל פלאי מראשי ישיבת בית שמעיה ועוד תלמידי חכמים ובני משפחה. כמו כן במהלך השבעה עלו ובאו מאות מנחמים ובמרכזם מרביצי תורה ויראה, בהם: ראש ישיבת נתיב הדעת הגרי"ב שרייבר, ראש ישיבת בנין אב הגאון האדיר רבי דוד אברהם, ראש ישיבת משכנות התורה הגאון רבי אפרים כהן, ראש ישיבת אורחות מאיר הגאון רבי מאיר ועקנין, וכן, ח"כ משה אבוטבול, ח"כ ינון אזולאי, סגן רה"ע אבי אמסלם. אנקדוטה מעניינת נרשמה במהלך ימי ניחום האבלים, כאשר הגר"י דבדה שממעט להתפרסם בציבור, ישב את רוב הימים במעונו בבית שמש, זאת בנפרד משאר בני המשפחה שישבו בעיר אשדוד, כדי לא לשנות את סדרי לימודו הקבועים ועבודת השם ביום ובלילה ולכן גם מיעט בקבלת ניחומים מהציבור.

הראשל"צ הגר"י יוסף והגר"י דבדה ( צילום: באדיבות המצלם )

חבר מועצת חכמי התורה, הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שנבצר ממנו להגיע ולנחם את הגאון השקדן רבי יעיש דבדה שישב שבעה לפטירת אחותו הרבנית שושנה סויסה ע"ה מהעיר אשדוד, שיגר ביממה האחרונה 'מכתב תנחומים'.

במכתבו כותב הראשון לציון "אמנם נבצר ממני לבוא לנחם פנים אל פנים" - "אך הנני שולח בזה דברי נחמה וברכה." - "ייתן ה' שכח תורתו הקדושה, שבה הוא שוקד ומרביץ ברבים, תהיה לו לנחמה ולעוז, כמאמר דוד המלך ע"ה: "לולי תורתך שעשועי אז אבדתי בעניי".

המכתב המלא:

לכבוד הרה"ג מרביץ תורה בעיר בית שמש כש"ת רבי יעיש דבדה שליט"א.

קיבלתי בצער את הבשורה הקשה על פטירתה של אחותו הרבנית הצדקנית מרת שושנה סויסה ע"ה. הנני בזה משתתף בצערו העמוק ובצער כל בני המשפחה היקרים, ה' עליהם יחיו.

אמנם נבצר ממני לבוא לנחם פנים אל פנים, אך הנני שולח בזה דברי נחמה וברכה. ייתן ה' שכח תורתו הקדושה, שבה הוא שוקד ומרביץ ברבים, תהיה לו לנחמה ולעוז, כמאמר דוד המלך ע"ה: "לולי תורתך שעשועי אז אבדתי בעניי" (תהלים קיט, צב).

יזכו כת"ר וכל ביתו לראות בששון ובשמחה, וימחה ה' דמעה מעל כל פנים, ובלע המוות לנצח, במהרה בימינו אמן.

בברכת התורה.

השבעה ( צילום: באדיבות )

