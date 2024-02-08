החזון איש הורה להצביע, בסאטמר אסרו זאת בתוקף ואילו מרן הרב עובדיה יוסף ראה בפתק שותפות במצוות | חמישה רבנים התכנסו ב'אולפן כיכר' עם יוסי עבדו לדיון מעמיק ומרתק ערב הבחירות לכנסת | על ההלכה, אחריות הבוחר והשאלה הגדולה מכולן - האם משבר הגיוס משנה את ההכרעה? • צפו (חרדים)
גל התעוררות והתקרבות לבורא יתברך שוטף את עם ישראל, שמתוך השבר הגדול של טבח שמחת תורה - מתקרב לתורה ולמצוות | יניב מספר מדוע התחיל להניח תפילין, אלירן משתף על הכיפה שהחל ללבוש, הרב זכאים על הכשרת סניף פיצה והרב דיימונד מציין את החומות שנפלו • בדקנו מה קורה בעולם התשובה מאז פרצה המלחמה ועד היום • וגם: איך משמרים את ההתעוררות הגדולה? (מגזין כיכר)
כמה בחורים מעשנים "ירוק" בישיבות ועד כמה המצב חמור? • 'כיכר השבת' עשה סקירה קצרה בין הישיבות וחזר עם ממצאים מפתיעים ומדאיגים – החומר הירוק התפשט לישיבות, גם אלו הטובות ביותר • "הבחורים יודעים להבחין בין סוגי החומרים", מספר אברך • האם זה מסוכן ולמה המשגיחים לא מתריעים על כך? • מסמך (מגזין כיכר)
נמאס מהכפייה החילונית, נמאס מהטלת גחמות אבל מוגזמות. עיתונאים כופרים שבקושי אומרים קדיש על הוריהם ילמדו מנהגי אבלות את הרב רבינוביץ? הטור של הרב ראובן זכאים מוקדש הפעם לביקורו של רב הכותל בגן חיות במהלך יום השואה (מאמר, חרדים)