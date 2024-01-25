הרבה פעמים אנחנו לא יודעים מה באמת קורה בליבו של בחור שנמצא בתהליכי התבגרות, מבחוץ הכל נראה בסדר, אבל בפנים - הלב שורף | איש התקשורת אלי גוטהלף, פותח את צפונות ליבו ונזכר בקורות איתו בימי הישיבה, את הרגעים שבהם הוא ייחל למותו, ומספר איך הוא ניצל | ויש לו מסר חשוב: קצת תשומת לב, יכולה להציל חיים | אל תפספסו את הטור החושפני (ישיבות)
"הנפש שלי סובלת", סיפר יהודי יקר שהגיע לטיפול אצל מרדכי רוט, "אני נשוי שנתיים ויש לי ילד בן חצי שנה. יש לי אישה טובה, אני נראה חרדי מאוד, אך אני עובר על עבירות הכי חמורות שיש בתורה" | סיפור מטלטל (מגזין כיכר)