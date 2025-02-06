ספרו של רבי רחמים חי חויתה הכהן, 'שאלות ותשובות שמחת כהן', אוצר בתוכו חידושים רבים בתחומים שונים, החל משאלות באורח חיים ויורה דעה ועד לנושאים מורכבים בדיני ממונות וגיטין | במאמר זה נשפוך מעט אור על ספרו זה בפרט ועל דמותו רבת ההוד בכלל | מאמר לרגל יום השנה (יהדות)
ההילולא השנתית של המקובל האלוקי רבי חויתה הכהן זיע"א מתקרבת בצעדי ענק, במשרדי מוסדות 'חכמת רחמים' המקיימים את ההילולא כמדי שנה, הטלפונים לא מפסיקים לצלצל, וזה לא רק לרכישת כרטיסים, זה גם כדי לספר מאות סיפורי המופת הנקשרים בשמו של הצדיק (חרדים)