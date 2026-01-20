הצדיק רבי חויתה הכהן היה פועל ישועות בקרב הארץ, והשתכן במושב ברכיה, הוא הסתלק בתאריך י' בשבט, ובמוסדות "חכמת רחמים" על שמו, עורכים בכל שנה הילולא ענקית לזכרו. בכל שנה אלפים מהדרום ומכל רחבי הארץ רוכשים כרטיסים ומגיעים להשתתף באירוע הקדוש.

הילולת הצדיק היא אירוע מיוחד שרושם סביבו התלהבות מיוחדת, רוכשי הכרטיסים זוכים להכנס להגרלות בונוס על חבילות יוקרתיות מדי יום, ובנוסף להכנס להגרלה ענקית על 150,000 ₪ לזוכה המאושר.

בנוסף זוכים רוכשי הכרטיסים לכרטיס כניסה למעמד המרגש הכולל ארוחה כיד המלך, תזמורת מורחבת ואוירת קדושה של ערב ישועות. אם לא די בזה זוכים הרוכשים למתנת הוקרה ייחודית ללא שום הגרלה, כאות הוקרה על השותפות במוסדות של הצדיק. מתנות אלו מושקעות ברמה גבוהה מאוד, כשרק שווי המתנה הוא חלק נכבד מעלות הכרטיס.

אך מלבד כל זאת, החלק העיקרי עליו מספרים רוכשי הכרטיסים, הוא הישועות הבלתי נגמרות. מרן הגר"מ מאזוז שבמוסדות הוציאו את שיעוריו בדמות עלון בית נאמן המפורסם, בירך את תורמי המוסדות כי מי שירכוש כרטיסים להילולא "יזכה שיהיה לו כסף כעפר הארץ", בכך, כל רוכש כרטיס זוכה לברכה לעשירות מופלגת.

בנוסף לזה זכות הצדיק בעל ההילולא חופפת על כל רוכשי הכרטיסים המספרים סיפורי ישועות מפליאים בכל שנה, בזיווגים, בהצלחה, בישועה וברפואות, ממש מעל לגדר הטבע.

ולא רק ברכה כללית אלא גם ברכה אישית של ממש, ראש המוסדות בנן של קדושים הגאון הרב חננאל הכהן שליט"א עורך פדיון נפש אישי עבור כל מי שרוכש כרטיס להילולא, ובכך אתם יכולים להעביר את שמותיכם לפדיון נפש, שכידוע מועיל לכל דבר ועניין שאתם נצרכים לו.

במוסדות נערכים להגעת האלפים לערב הישועות, והשנה בצעד תקדימי הרחיבו את מיקום ההילולא שעד כה התקיימה באולמי 'גני הצבי' והעבירו אותה לאולמי 'הופה' בצומת סילבר באשקלון, כך שהמקום יוכל להכיל את הקהל הגדול המתכנס בערב ההילולא, ובא להתברך מגדולי ישראל.

מעמד ההילולא וערב הישועות יתקיים בשבוע הבא ביום שלישי ט' שבט, באולמי 'הופה' צומת סילבר אשקלון. וזו ההזדמנות שלכם להצטרף למעגל הישועות סביב הילולת הצדיק רבי חויתה הכהן זיע"א

