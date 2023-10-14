ניצן אלון הודיע היום למשפחות החטופים כי הוא מסיים את תפקידו כראש מפקדת החטופים והנעדרים | אלון שימש בתפקיד מאז פרוץ המלחמה | המפקדה תמשיך לפעול בשיתוף פעולה עם מתאם השבויים והנעדרים, גל הירש, ותפעל תחת פיקודו של אלוף-משנה י', המשרת בה מיום הקמתה (צבא)
ראש המטה לביטחון לאומי (מל"ל) צחי הנגבי אמר הערב (מוצ"ש) בהצהרה לתקשורת: ספגנו מכה קשה. אני מכיר היטב את כאב המשפחות. נעשה את מה שנדרש - לצאת לקרב ולנצח בו". הוא התייחס גם להערכתו השגויה לפני המלחמה שלפיה "חמאס מרוסן", ואמר כי "טעיתי. זו טעות שלי ושל כל הגורמים" (חדשות)