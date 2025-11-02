הרמטכ"ל אייל זמיר וראש מפקדת השבויים והנעדרים, אלוף (מיל') ניצן אלון, סיכמו על סיום תפקידו לאור בקשתו, לאחר יותר משנתיים בתפקיד. כך נמסר מדובר צה"ל.

דובר צה"ל הוסיף כי "אלוף אלון התייצב לשירות מילואים עם פרוץ מתקפת 7 באוקטובר, ותחת פיקודו פעלה המפקדה בדגש על איסוף ומחקר מודיעין, סיוע למו"מ, הובלת והוצאת מבצעים מיוחדים וקיום קשר שוטף עם משפחות החטופים. הוא עתיד לסיים את תפקידו בימים הקרובים".

אלון, שהתייצב לשירות מילואים עם פרוץ הטבח האכזרי של חמאס ב-7 באוקטובר, מונה על-ידי הרמטכ"ל לשעבר, הרצי הלוי, לעמוד בראש מפקדת השבויים והנעדרים, אשר פעלה מאז להשבת החטופים. המפקדה ניהלה את מאמץ האיסוף והמחקר המודיעיני, ליוותה את המשא ומתן לשחרור החטופים, הובילה מבצעים מיוחדים, ושמרה על קשר ישיר עם משפחות החטופים.

הרמטכ"ל הודה לאלון על תרומתו הרבה למאמץ הלאומי, על מסירותו ועל חלקו המרכזי בשמירה על חיי החטופים ובשחרורם. בהודעת צה"ל נמסר כי המפקדה תמשיך לפעול בשיתוף פעולה עם מתאם השבויים והנעדרים, תת-אלוף (מיל') גל הירש, ותפעל באותה מתכונת תחת פיקודו של אלוף-משנה י', המשרת בה מיום הקמתה.