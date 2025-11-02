כיכר השבת
זה מי שיחליף אותו

ראש מפקדת השבויים והנעדרים ניצן אלון יסיים את תפקידו בימים הקרובים

ניצן אלון הודיע היום למשפחות החטופים כי הוא מסיים את תפקידו כראש מפקדת החטופים והנעדרים | אלון שימש בתפקיד מאז פרוץ המלחמה | המפקדה תמשיך לפעול בשיתוף פעולה עם מתאם השבויים והנעדרים, גל הירש, ותפעל תחת פיקודו של אלוף-משנה י', המשרת בה מיום הקמתה (צבא)

אלוף (מיל') ניצן אלון (צילום: אורן בן הקוון/פלאש90)

הרמטכ"ל אייל זמיר וראש מפקדת השבויים והנעדרים, אלוף (מיל') ניצן אלון, סיכמו על סיום תפקידו לאור בקשתו, לאחר יותר משנתיים בתפקיד. כך נמסר מדובר צה"ל.

דובר צה"ל הוסיף כי "אלוף אלון התייצב לשירות מילואים עם פרוץ מתקפת 7 באוקטובר, ותחת פיקודו פעלה המפקדה בדגש על איסוף ומחקר מודיעין, סיוע למו"מ, הובלת והוצאת מבצעים מיוחדים וקיום קשר שוטף עם משפחות החטופים. הוא עתיד לסיים את תפקידו בימים הקרובים".

אלון, שהתייצב לשירות מילואים עם פרוץ הטבח האכזרי של חמאס ב-7 באוקטובר, מונה על-ידי הרמטכ"ל לשעבר, הרצי הלוי, לעמוד בראש מפקדת השבויים והנעדרים, אשר פעלה מאז להשבת החטופים. המפקדה ניהלה את מאמץ האיסוף והמחקר המודיעיני, ליוותה את המשא ומתן לשחרור החטופים, הובילה מבצעים מיוחדים, ושמרה על קשר ישיר עם משפחות החטופים.

הרמטכ"ל הודה לאלון על תרומתו הרבה למאמץ הלאומי, על מסירותו ועל חלקו המרכזי בשמירה על חיי החטופים ובשחרורם. בהודעת צה"ל נמסר כי המפקדה תמשיך לפעול בשיתוף פעולה עם מתאם השבויים והנעדרים, תת-אלוף (מיל') גל הירש, ותפעל באותה מתכונת תחת פיקודו של אלוף-משנה י', המשרת בה מיום הקמתה.

