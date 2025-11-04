כיכר השבת
אחרי שנתיים

ברקע שיבת החללים: בכיר נוסף במפקדת השבויים והנעדרים מסיים את תפקידו

אחרי הודעת האלוף ניצן אלון כי הוא פורש מתפקידו בראשות מפקדת השבויים והנעדרים, הערב דווח כי גם האלוף במילואים יואב (פולי) מרדכי יסיים את תפקידו במפקדה אחרי שנתיים | שמו נקשר לאחרונה בפרשת "קטר-גייט" והוא אף נחקר באזהרה במסגרתה, הוא עזב את המפקדה לתקופה קצרה, וחזר לבקשת צה"ל ובאישור המשטרה (חדשות)

יואב פולי מרדכי (צילום: Hadas Parush/Flash90)

יומיים לאחר הודעת האלוף ניצן אלון כי הוא פורש מתפקידו בראשות מפקדת השבויים והנעדרים, הערב (שלישי) דווח כי גם האלוף במילואים יואב (פולי) מרדכי יסיים את תפקידו במפקדת החטופים והנעדרים אחרי שנתיים. כך על פי דיווח בכאן 11.

מרדכי שימש בעבר דובר צה"ל ומתאם פעולות הממשלה בשטחים, והחל בתפקידו במפקדה לבקשת האלוף ניצן אלון. שמו נקשר לאחרונה בפרשת "קטרגייט" והוא אף נחקר באזהרה במסגרתה. הוא עזב את המפקדה לתקופה קצרה, וחזר לבקשת צה"ל ובאישור המשטרה.

כזכור, בתחילת השבוע הודיע ניצן אלון על פרישתו. אלון, שהתייצב לשירות מילואים עם פרוץ הטבח האכזרי של חמאס ב-7 באוקטובר, מונה על-ידי הרמטכ"ל לשעבר, הרצי הלוי, לעמוד בראש מפקדת השבויים והנעדרים, אשר פעלה מאז להשבת החטופים. המפקדה ניהלה את מאמץ האיסוף והמחקר המודיעיני, ליוותה את המשא ומתן לשחרור החטופים, הובילה מבצעים מיוחדים, ושמרה על קשר ישיר עם משפחות החטופים.

בהודעת צה"ל נמסר כי המפקדה תמשיך לפעול בשיתוף פעולה עם מתאם השבויים והנעדרים, תת-אלוף (מיל') גל הירש, ותפעל באותה מתכונת תחת פיקודו של אלוף-משנה י', המשרת בה מיום הקמתה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר