יומיים לאחר הודעת האלוף ניצן אלון כי הוא פורש מתפקידו בראשות מפקדת השבויים והנעדרים, הערב (שלישי) דווח כי גם האלוף במילואים יואב (פולי) מרדכי יסיים את תפקידו במפקדת החטופים והנעדרים אחרי שנתיים. כך על פי דיווח בכאן 11.

מרדכי שימש בעבר דובר צה"ל ומתאם פעולות הממשלה בשטחים, והחל בתפקידו במפקדה לבקשת האלוף ניצן אלון. שמו נקשר לאחרונה בפרשת "קטרגייט" והוא אף נחקר באזהרה במסגרתה. הוא עזב את המפקדה לתקופה קצרה, וחזר לבקשת צה"ל ובאישור המשטרה.

כזכור, בתחילת השבוע הודיע ניצן אלון על פרישתו. אלון, שהתייצב לשירות מילואים עם פרוץ הטבח האכזרי של חמאס ב-7 באוקטובר, מונה על-ידי הרמטכ"ל לשעבר, הרצי הלוי, לעמוד בראש מפקדת השבויים והנעדרים, אשר פעלה מאז להשבת החטופים. המפקדה ניהלה את מאמץ האיסוף והמחקר המודיעיני, ליוותה את המשא ומתן לשחרור החטופים, הובילה מבצעים מיוחדים, ושמרה על קשר ישיר עם משפחות החטופים.

בהודעת צה"ל נמסר כי המפקדה תמשיך לפעול בשיתוף פעולה עם מתאם השבויים והנעדרים, תת-אלוף (מיל') גל הירש, ותפעל באותה מתכונת תחת פיקודו של אלוף-משנה י', המשרת בה מיום הקמתה.