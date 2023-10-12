כיצד מתמודדים עם אובדן בלתי נתפס של שני אחים בבוקר אחד? מה גורם לאדם לפתוח מפעל חסד רגע אחרי שפוטר מעבודתו בנסיבות מקוממות, ואיך מנצחים את החושך העמוק ביותר דרך אהבת ישראל ואחדות? | יוסי ריבלין ששכל שני אחים במסיבת הנובה, עם סיפור חיים עוצמתי של התמודדות והשראה, בריאיון מרגש בפודקאסט 'כיכר FM' בהגשת אלי גוטהלף | צפו (כיכר FM)
רעייה שבעלה נרצח והותיר אחריו אלמנה ותשעה יתומים, צעיר ששיכל את שני אחיו במתקפת התופת בשמחת תורה והחבר הקרוב שאיבד את חברו החייל שנרצח על קידוש השם כשעמד על המשמר - משתפים בשיחה מיוחדת עם 'כיכר השבת' את התחושות והמסר לציבור שעוטף את האובדן הכבד מנשוא (תיעוד מרגש)