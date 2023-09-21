בשיא העומס של החגים ויומיים לפני יום כיפור, נוסעים רבים בשדה התעופה בן גוריון מדווחים בשעה האחרונה כי מערכת ביקורת הגבולות בנתב"ג נפלה | נבדק החשד כי מדובר במתקפת סייבר | מרשות האוכלוסין נמסר: "המערכת שבה לפעול כסדרה" (תעופה)
יהודי ארה"ב נתקלים לא אחת בבעיות בהגיעם לבקרת הגבולות של ארה"ב כאשר שוטרי הגבול מתבוננים בתמיהה למראה הענפים והפרי הצהוב איתו הם מנסים לצאת לחופשה | בסיוע המחלקה המשפטית של אגודת ישראל באמריקה הוציאה רשות הגבולות והמכס של ארה"ב הודעה לאנשי אכיפת החוק על מנת שיאפשרו מעבר חופשי ליהודים עם ארבעת המינים בידיהם (בעולם)