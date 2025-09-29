כיכר השבת
חשד למתקפת סייבר

דיווח: מערכת ביקורת הגבולות בנתב"ג נפלה, צפויים עיכובים בטיסות היוצאות

בשיא העומס של החגים ויומיים לפני יום כיפור, נוסעים רבים בשדה התעופה בן גוריון מדווחים בשעה האחרונה כי מערכת ביקורת הגבולות בנתב"ג נפלה | נבדק החשד כי מדובר במתקפת סייבר | מרשות האוכלוסין נמסר: "המערכת שבה לפעול כסדרה" (תעופה)

נתב"ג | ארכיון (צילום: Nati Shohat/Flash90)

בשיא העומס של חגי תשרי ויומיים לפני יום כיפור, נוסעים רבים בשדה התעופה בן גוריון מדווחים בשעה האחרונה כי מערכת ביקורת הגבולות בנתב"ג נפלה, וצפויים עיכובים בטיסות יוצאות. על פי הדיווח של דין פישר בחדשות 12, נבדק חשד למתקפת סייבר.

עם זאת, מדוברות רשות האוכלוסין נמסר: "עקב שדרוג המערכת, היתה נפילה של מערכת ביקורת הגבולות למספר דקות והמערכת שבה לפעול כסדרה".

מקדם יותר היום רשות שדות התעופה מסרה כי היום יעברו בנתב"ג כ-87,600 נוסעים במסגרת 509 טיסות בינלאומיות, נכנסות ויוצאות. מהנתונים עולה כי במהלך היום צפויים לצאת מישראל כ-41,200 נוסעים בטיסות בינלאומיות, בעוד שכ-45,500 נוסעים ייכנסו לישראל.

ברשות שדות התעופה דיווחו כי כ-2.3 מיליון נוסעים צפויים לעבור בגבולות במהלך חגי תשרי. בנתב״ג צפויים לעבור כ-2.1 מיליון נוסעים.

