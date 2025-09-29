נתב"ג | ארכיון ( צילום: Nati Shohat/Flash90 )

בשיא העומס של חגי תשרי ויומיים לפני יום כיפור, נוסעים רבים בשדה התעופה בן גוריון מדווחים בשעה האחרונה כי מערכת ביקורת הגבולות בנתב"ג נפלה, וצפויים עיכובים בטיסות יוצאות. על פי הדיווח של דין פישר בחדשות 12, נבדק חשד למתקפת סייבר.