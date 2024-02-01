דרמה משפטית בלונדון: ארגון "הבונים החופשיים" עתר לבית המשפט נגד דרישת המשטרה לחשוף שוטרים החברים במסדר הסודי | האם חובת ההצהרה החדשה היא צעד למניעת שחיתות או פגיעה בוטה בחופש הדת ובזכויות האדם של השוטרים? (חדשות בעולם)
עובדות חד משמעיות לגבי ראש הממשלה בנימין נתניהו מציגים לנו תמונה שונה והזויה - מכל מה שחשבנו • מה יש בתיאוריות הקונספירציה שסוחפות את ההמונים להאמין שהמציאות שונה לחלוטין מהמציאות? מדוע אי אפשר להוכיח לקונספירטור שהוא טועה? ואיך בכל-זאת אפשר להתמודד איתם? • ההסבר הפסיכולוגי, הדיסוננס הקוגנטיבי וחלוקת הקונספרטיבים לקבוצות (מעניין)