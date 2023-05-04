בריאות המוח ומערכת העצבים של ילדים היא תחום מורכב ורגיש, עם השפעה אדירה על איכות החיים של הילד | בראיון ל"כיכר השבת" מסבירה ד"ר אודיה בנט מקשת רפואה, נוירולוגית ילדים מומחית לאפילפסיה, מה חשוב לדעת, איך מזהים בעיה בזמן, ולמה אסור להמתין | צפו (בריא לדעת)
לא פעם מוצא האדם עצמו בצמתים בחיים ונדרש להחליט בין אופציות או באיזו עת משבר ותורה זו מאפשרת הצצה לאפשרויות העומדות בפניו בהמשך הדרך. הכירולוגיה חושפת את כל עולמו הפנימי של האדם מילדותו ועד תום ייעודו בחיים האלה (תורת כף היד)
יצא לכם לבקר אצל המאבחנת? קבלו את הסיכום הבא: הילדה סובלת מהפרעות קשב וריכוז, חלשה במוטוריקה עדינה וגסה, לא קיים תאום עין יד, מגלה חוסר ביכולת הסקת מסקנות, תפיסה חזותית נמוכה מכפי גילה, ומצוקה נפשית עמוקה כתוצאה מכל הקשיים והמגבלות * מה עושים?
כף יד ימין משתנה לפי הפעולות אותם האדם פעל במשך הזמן, למשל אדם שחזר בתשובה או עבר מארץ אחת לאחרת נראה את השינוי ביד ימין, היד השמאלית לעומת זאת, היא היד איתה אנו נולדים ובה גלום הפוטנציאל של האדם.(כירולוגיה)
לא רק ילדים, אלא גם מבוגרים רבים סובלים מהפרעות קשב וריכוז אשר פוגעות משמעותית בעבודה, מערכות יחסים, בריאות וכספים, במידה ולא אובחנו וקיבלו את הטיפול הנכון בזמן. הבשורות הטובות: אף פעם לא מאוחר לטפל (בריאות)