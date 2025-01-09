היסטוריה בחסידות דארג השמרנית, בשקט ובהצנע לכת פותחת פרק חדש בהתפתחותה עם הקמת פרויקט מגורים בעמנואל, אשר יכלול מוסדות חינוך ושירותים קהילתיים, במענה למצוקת הדיור בחסידות | החסידות המונה מאות משפחות, וחלקם הגדול עדיין בלי קורת גג משלהם, יוצאים בפתרון של ממש לטווח הקרוב, והעיקר 'קהילה שתמשיך להתנהל כמו בבית' | כל הפרטים (חסידים)
סערה בקהילת באיאן בביתר עילית, מאות משפחות מהקהילה נעשקו ונעקצו במאות אלפי שקלים, כתוצאה מתרמית וועדת הדיור של החסידות בגין ביטול פרוייקט 'בוני ביתר' לאחר שדרשו מהאברכים לחתום על ביטול עסקה | כל הפרטים על העושק ועל מאות אלפי שקלים שירדו לטמיון, כאן בפרסום ראשון (חרדים)