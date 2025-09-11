ציון דרך משמעותי בחסידות דארג: לראשונה מאז היווסדה, יוצאת החסידות מחוץ למרכז בני ברק, ופותחת פרק חדש בהתפתחותה – עם פרויקט מגורים ייעודי בעיירה החרדית עמנואל, כולל פתיחת מוסדות חינוך ייחודיים לחסידים הצעירים, בהוראתו הישירה של מנהיג העדה, הרועה הנאמן, האדמו"ר מדארג.

חסידות דארג, שנוסדה לפני כשלושים שנה, ידועה כסמל לשמרנות והתבדלות, עם אורח חיים קפדני וקהילה קטנה ומגובשת שמרוכזת כל כולה במעוז המרכזי שברחוב נפחא בבני ברק. כלל החסידים מתפללים רק בבית הכנסת המרכזי של החסידות, באווירה מיוחדת ובמסגרת קהילתית סגורה ואינטנסיבית.

כאמור, מרכז החסידות והישיבה ממוקמים ברחוב רבי יצחק נפחא בבני ברק. מוסדות החסידות כוללים תלמוד תורה, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, כוללים ומפעלי צדקה וחסד.

אחד המאפיינים הבולטים של חסידות דארג הוא ההתנזרות מרישיון נהיגה – אף חסיד אינו נוהג, כחלק מהשקפת עולם של הסתגרות וזהירות, מלבד כמה בודדים מבית האדמו"ר או המוסדות. ובכל זאת, החסידות אינה מנותקת מהעולם: יש לה נציגות והשפעה בשלטון המקומי והארצי, ובפרט בקשר הדוק ועמוק עם חסידות גור, שותפה אסטרטגית למהלכים קהילתיים וציבוריים.

כעת, בעקבות המצוקה ההולכת וגוברת בשוק הדיור החרדי, ובפרט על רקע המצב הקשה במרכזי הערים החרדיות, בצעד נדיר אך מתוכנן היטב, יוצאת החסידות מפרדיגמת הריכוזיות הבני ברקית, ופותחת הרשמה לרכישת דירות בפרויקט מגורים חסידי בעמנואל, שיכלול מוסדות חינוך, שירותים קהילתיים, וכל מה שנדרש לקהילה חיה, תוססת ונאמנה לדרך האדמו"ר.

החלטת האדמו"ר מגיעה לאחר שזעקת מצוקת הדיור החרדי הגיעה לנקודת רתיחה, כאשר רבים מהחסידים חיים בשכירות עשרות שנים לאחר החתונה, ללא יכולת לרכוש קורת גג עצמאית, בשל מחירי הנדל"ן המטפסים בערים החרדיות הוותיקות.

המהלך התקבל בהתרגשות רבה בקרב חסידי דארג, ונראה כי הוא מהווה אבן דרך בדרכה של החסידות להתפתחות ולביסוס דור ההמשך – באותו קו אידיאולוגי מובהק, אך עם אופק רחב יותר.