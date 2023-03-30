איך הופכים זעם נורא, נידוי חברתי, לילות של שינה על ספסלים ברחוב, ולב שבור לתנועת ריפוי ארצית? יונתן ברק ינון, המוכר לכולם כ"ג'וני חישגוזים", חושף את הפילוסופיה הכואבת מאחורי חליפת הבננה. בריאיון מרגש בפודקאסט 'כיכר FM' בהגשת אלי גוטהלף, הוא פותח את הלב ומספר על המסע המטלטל מתחתית התהום אל ייעוד מפתיע מאין כמותו. (צפו)
אכילה רגשית מתאפיינת באכילה ללא קשר לתחושות רעב/שובע הטבעיות של הגוף. לרוב היא מאופיינת בבולמוסים שיכולים להימשך מספר דקות עד שעות ואף ימים שלמים. לאחר הבולמוסים ישנה תחושה פיזית של כבדות ולעתים גם דופק לב מהיר וקשיי נשימה. לכל אלה מתווספים רגשות אישיים של איבוד שליטה, אומללות וכישלון. עם כל הרצון להתגבר על האכילה הרגשית 'לעמוד מולה' ולנצח, קיים קושי מרכזי (בריאות)