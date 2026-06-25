הפתיחה לריאיון הזה באולפן לא דמתה לשום דבר אחר. זה התחיל ברצף בלתי פוסק של הומור נונסנס, משחקי מילים, טקסטים מהירים כמו יריית מקלע ומשפטים שנדמים במבט ראשון כחסרי כל פשר. הדמות שישבה מולי – עטויה בחליפת בננה צהובה ומרעישה – נראתה כמו תמצית הכאוס. אבל מהר מאוד, מתחת למעטה הליצנות והטרלול המוחלט, התגלה סיפור חיים מטלטל, שזור בכאב עמוק, התמודדות בלתי פוסקת וחיפוש אותנטי אחר האמת.

יונתן ברק ינון, האיש שמאחורי האלטר-אגו "ג'וני חשגוזים", הפך בשנים האחרונות לתופעת רשת מסקרנת ולתנועת מחאה של איש אחד נגד מה שהוא מכנה "מחלת הרצינות". אבל מאחורי אלפי הצפיות מסתתר אדם רגיש, שאת הדרך שלו ללבבות של פצועי צה"ל, חולים בודדים ובני נוער נושרים, הוא חצב מתוך סבל אישי תהומי.

"התפוח הרקוב" שגילה את האור

המסע של יונתן לא התחיל בטיקטוק או בהפגנות עם חליפות של נקניקייה. הוא התחיל בילדות סוערת בירושלים. כתלמיד, הוא סבל מחוסר התאמה מוחלט למסגרות.

"הייתי בורח, כי לא הייתי במקום שמטיב איתי, שרואה את האור שלי. הנס שלי קרה בזכות קול פנימי עמוק. אם הייתי שומע לקולות של המחנכים, הייתי מסיים בדיכאון קליני או במוסד סגור. הם אמרו לי: 'אתה תפוח רקוב, לא ייצא ממך כלום'."

הפיצוצים מול המערכת ומול הבית הובילו להרחקות חוזרות ונשנות מבתי ספר. כשהוריו לקחו אותו לאבחון, התשובה הפתיעה את כולם: הוא לא סבל מהפרעות קשב, אלא היה פשוט מבריק ומשועמם, עד כדי כך שהמאבחן המליץ להעביר אותו לבית ספר למחוננים. אבל גם זה לא עזר מול נפש שחיפשה חופש. בגיל 17, אחרי שהושלך סופית מהתיכון וגילה שחבריו הפנו לו עורף, הוא יצא לבדו ל"שביל ישראל".

שם, בין שועלים בלילות לצעידות של 30 קילומטרים ביום, הוא פגש לראשונה את עם ישראל היפה ואת הבורא, בלי מתווכים. זה היה רגע של הארה שהוביל אותו היישר אל ספסלי הישיבה. במשך שנתיים הוא צלל ללימודים אינטנסיביים של 18 שעות ביממה, שקוע כולו בסודות התורה ובחסידות, עד שגם שם, הלהט הפנימי שלו והצורך לאתגר את ה"מהלכים" של ראש הישיבה – הובילו לסילוקו. הפעם, היעד היה צה"ל.

להילחם ב"מחלת הרצינות" מתוך תא המעצר

השירות הצבאי שלו בנח"ל היה המשך ישיר למרד. יונתן מצא את עצמו במסגרת הנוקשה ביותר שידע, והתוצאה הייתה רצף של עימותים.

"זה כמו להכניס מנטוס לבקבוק קולה ולנער", הוא מתאר בחיוך מריר. באחד המקרים, בעקבות תעלול בו חילק פקודות לחיילים תוך שהוא עונד דרגות מזויפות, הוא מצא את עצמו במשפט מול מפקד הבסיס. זה נגמר בכיסא שנזרק לעבר חלון וב-27 ימים בכלא הצבאי. גם במהלך מבצע 'צוק איתן', בזמן שחבריו לחמו ואיבדו את חייהם בקרבות עזים בעזה, יונתן נאבק במערכת שהעבירה אותו מתפקידי לחימה למטבח, בעקבות פוסט מחאה שכתב על פערי התנאים בין הפיקוד הבכיר לחפ"שים.

השחרור מצה"ל הותיר אותו פצוע נפשית, כועס על אלוהים ומחפש דרך. אך המשבר הגדול מכולם הגיע דווקא מתוך הלב.

"ג'וני חשגוזים התחיל אחרי פרידה מאוד קשה. הייתי ארוס, ואז 'גרוס'. זרקו אותי בצדק. מצאתי את עצמי ישן בלילות על ספסלים בתל אביב. הבנתי שכל המסגרות שהעיפו אותי עד אז – לא באמת האמנתי בהן. אבל באהבה הזו האמנתי."

לידתו של ג'וני חשגוזים: מתראומה לתרומה

מתוך הכאב התהומי הזה, ובשילוב עם תחושת ריחוק עצומה מהחברה הקוטבית בישראל, נולדה הדמות. יונתן החל ללבוש תחפושות זולות – תחילה של נקניקייה ולאחר מכן של בננה – והגיע למוקדי חיכוך והפגנות פוליטיות. במקום לצעוק סיסמאות, הוא רץ בין מחנות הימין והשמאל כשהוא זורק משפטי נונסנס ומחבר בין הניצים בעזרת צחוק טהור.

המושג "חשגוז" הפך מבחינתו לדרך חיים. אם בעולם הרגיל ניגודים מובילים למלחמה (חילוני ודתי, ימין ושמאל), הרי שה"חשגוז" הוא היכולת לחבק את הכאוס ולמצוא בו הרמוניה.

"כל המקומות שהעיפו אותי בבושת פנים – הצבא, האקדמיה, הישיבות – היום מזמינים אותי בכסף טוב כדי לקבל מהאור שלי," הוא אומר, והסיפוק ניכר בעיניו. היום, כחלק משירות מילואים מיוחד שהותאם למידותיו, הוא משמש כ"ליצן צבאי". רק לאחרונה עמד מול גדוד לוחמים שחזרו מחמישה סבבים בעזה, שבורים ומרוסקים, והעביר להם סדנת צחוק אבסורדית. "זה נקרא לטפל בטראומה באמצעות טראומה חיובית," הוא מסביר.

סוד לכל נוד: הפילוסופיה שמאחורי הצחוק

קל לפטור את העשייה של יונתן ברק ינון כגימיק, אבל כשמקשיבים לרובד העמוק של דבריו, מגלים חיבור מרתק לעולמות הקבלה והסוד. אביו גדל בירושלים בקרבתם של מקובלים עצומים כמו הרב יצחק כדורי זצ"ל, ויונתן ספג את ההבנה שאנשי אמת לא לוקחים את העולם הזה ברצינות תהומית מדי.

"צחוק מגיע ממקום של המתקת הדינים. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ – זה 'חשגוז'. זה לייצר הרמוניה בין הפכים. הקב"ה רוצה את הלב שלנו, לא משנה איפה אנחנו נמצאים."

החזון שלו הוא להקים "בית רפואה" בטבע, מקום שבו בני נוער ואנשים המתמודדים עם משברים יוכלו להשתחרר, לצעוק, לבכות ואז לצחוק באמת – ללא כדורים וללא אבחונים מגבילים. הוא מעביר היום סדנאות שמתחילות בבכי ופורקן, ומסתיימות בצחוק מתגלגל שמחזיר לאנשים את השליטה על ה"וויסות הרגשי" שלהם.

"להנכיח את הזיוף"

הריאיון הזה, עבורי כמי שיושב באולפני כיכר השבת ומורגל בראיונות מעונבים יותר, היה משב רוח של אמת גולמית. לקראת סוף השידור, כשישבנו באולפן 'כיכר FM', ג'וני התחיל לנגן ניגון ישן של ר' שלמה קרליבך. התלבטתי אם להצטרף. הייתי מצונן, והקול שלי – איך לומר – גם בלי צינון רחוק מלהיות מושלם.

אבל המסר של ג'וני הכה בי. "אז מה אם אתה מצונן? אז מה אם אתה מזייף?" הוא שאל-קבע. "הדמות שלי היא דמות של זיוף, כי דווקא כשאנחנו צועקים את הזיוף והחולשות שלנו, שם נמצאת שיא האמיתיות."

זהו סיפור של השראה שאי אפשר להתעלם ממנו. ילד דחוי שמערכות החינוך ויתרו עליו, לוחם שנפלט מהמערכת הצבאית, וצעיר שבור לב שמצא את עצמו ברחוב – קם מההריסות, עטה על עצמו חליפת בננה צהובה, והחליט שאת העולם הזה הוא הולך לרפא בעזרת הדבר היחיד שאי אפשר לעצור: צחוק שיוצא ישר מהלב.

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