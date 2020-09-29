עו"ד דרור לגאלי נולד קטוע שתי רגליים, עם שתי אצבעות בכל יד, וננטש בבית החולים מיד לאחר לידתו, ולמרות זאת הוא סיים תואר במשפטים ותואר שני, הפך לעורך דין, פעל כיועץ בממשלה ובכנסת וכעת מתמודד בפריימריז של הצעירים בליכוד בדרך לחלום הגדול - הכנסת | בריאיון חשוף וראשון מסוגו בפודקאסט 'כיכר FM' בהגשת אלי גוטהלף הוא מדבר באומץ על הנטישה, האימוץ, המבטים ברחוב, הקושי למצוא התמחות, וההחלטה להפוך את "המגבלה" בעיני האחרים - למנוע שמניע אותו קדימה • צפו בריאיון (כיכר FM)
בתהלוכה צוהלת ברחובות בני ברק, כשהם לבושים בתחפושות מגוונות וברקע שירי פורים, צעדו מאות אנשי הצוות והמתנדבים עם הילדים והנערים ממערך הדיור של 'עלה' לעבר מסיבת פורים מיוחדת שנערכה עבורם במלון אריסטוקרט • אנשי ההנהלה והצוות של 'עלה' האזינו לדברי עידוד והדרכה מפי מייסד ומנכ"ל 'עלה' הרב יהודה מרמורשטיין: "לילדים האלה מגיע לחגוג את פורים כמו כולם. התפקיד שלנו הוא לשנות את האופן בו מתייחסים אליהם כדי שיקבלו אותם כחלק מהחברה" (חרדים)