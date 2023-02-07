ארגון ויקימדיה מזהיר כי פעילות אינטנסיבית של בוטים מתוחכמים המדמים בני אדם, אשר 'שואבים' כמויות ענק של מידע לטובת פיתוח מודלים של בינה מלאכותית - גורמת לירידה בכניסות גולשים אמיתיים ופוגעת במודל גיוס התרומות החיוני לקיום ויקיפדיה | כעת הארגון פונה פומבית לענקיות הטכנולוגיה: תומכו במיזם הקוד הפתוח וצרכו את התוכן באופן מוסדר וממומן (טכנולוגיה)
אין לי טלוויזיה בבית ואולי לכן הרגישות שלי גבוהה? ישבתי אתמול אצל חברה טובה. יש לה טלוויזיה ואם תטיחו בי 'אמור לי מי חברך, אומר לך מי אתה', אסכים בחפץ לב. כשבאתי, על המסך הייתה סיון רהב מאיר והגישה חדשות. זפזופ קצר העביר אוי לערוץ האופנה, חתיכת תרבות בשר, כך חשבתי לעצמי.. (הרהורי תרבות)