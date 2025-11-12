הוויכוח על המידע החופשי באינטרנט עולה מדרגה: קריאה חסרת תקדים מצד ויקיפדיה לעבר חברות הבינה המלאכותית, להפסיק להשתמש בשיטות גריפה אוטומטיות ולהצטרף למוצר Wiki Enterprise המציע גישה חוקית, מתועדת וממוסחרת למאגרי הידע של המיזם. הארגון מזהיר כי זיהוי מתקדם של תעבורת בוטים לאורך החודשים האחרונים גילה שיא של פעילות מצד מערכות המבקשות לאמן מנועי שפה בכמויות דאטה אדירות - תוך הסוואה מתוחכמת כמשתמשים רגילים. מגמה זו הביאה לזינוק של 50% בתעבורת המדיה לצד ירידה של 8% במספר הגולשים האמיתיים - ואף הטילה איום ממשי על חוסן השירות ועל המשך פעילותו המבוססת על תרומות גולשים.

"הפלטפורמות חייבות לגלות אחריות ולציין את מקור הידע שהן צורכות, ואף לחזק את היכולת שלנו להמשיך להפעיל את המיזם", נכתב בבלוג של הארגון. "פחות ביקורים באתר משמעותם פחות עורכים מתנדבים ופחות תרומות. בלעדיהם לא תוכל ויקיפדיה לשרוד".

ויקימדיה מציעה לחברות AI לעבור לשימוש במערכת Wikimedia Enterprise המעמידה לרשותן גישה מתקדמת ומעודכנת למיליוני ערכים, בפורמט נוח לעיבוד, ובתמורה לתשלום מסודר. מודל זה, אומרים בארגון, תורם ישירות להמשך קיומו של המאגר הציבורי והשיתופי הגדול בעולם.

נכון להיום, גוגל ו-Arhive.org בלבד חתמו כמשתמשות רשמיות ב-API, בעוד ששאר חברות הענק - בהן OpenAI, Meta, מיקרוסופט ו-Anthropic - טרם התייחסו. הקריאה לגידור השימוש מגיעה גם בצל תחרות ממשית בדמות פלטפורמות דוגמת "Groki" של אילון מאסק, וכן לצד מאבקים משפטיים מתוקשרים בין הוצאות עיתונות לחברות המפתחות מודלים, סביב הזכויות על תוכן ציבורי ומוסדי.

העתיד של הידע החופשי ברשת תלוי, כך נראה, לא רק ברצון הטוב של המתנדבים והגולשים - אלא גם במוכנות של תאגידי הענק לקחת חלק פעיל ומממן בשמירה על המקורות שמהם הם יונקים.