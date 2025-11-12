כיכר השבת
בפנייה תקיפה מבעבר

ויקיפדיה זועמת על הבינה המלאכותית: "הפסיקו להעתיק תוכן או שתתחילו לשלם"

ארגון ויקימדיה מזהיר כי פעילות אינטנסיבית של בוטים מתוחכמים המדמים בני אדם, אשר 'שואבים' כמויות ענק של מידע לטובת פיתוח מודלים של בינה מלאכותית - גורמת לירידה בכניסות גולשים אמיתיים ופוגעת במודל גיוס התרומות החיוני לקיום ויקיפדיה | כעת הארגון פונה פומבית לענקיות הטכנולוגיה: תומכו במיזם הקוד הפתוח וצרכו את התוכן באופן מוסדר וממומן (טכנולוגיה)

ויקיפדיה (צילום: Shutterstock)

הוויכוח על המידע החופשי באינטרנט עולה מדרגה: קריאה חסרת תקדים מצד ויקיפדיה לעבר חברות הבינה המלאכותית, להפסיק להשתמש בשיטות גריפה אוטומטיות ולהצטרף למוצר Wiki Enterprise המציע גישה חוקית, מתועדת וממוסחרת למאגרי הידע של המיזם. הארגון מזהיר כי זיהוי מתקדם של תעבורת בוטים לאורך החודשים האחרונים גילה שיא של פעילות מצד מערכות המבקשות לאמן מנועי שפה בכמויות דאטה אדירות - תוך הסוואה מתוחכמת כמשתמשים רגילים. מגמה זו הביאה לזינוק של 50% בתעבורת המדיה לצד ירידה של 8% במספר הגולשים האמיתיים - ואף הטילה איום ממשי על חוסן השירות ועל המשך פעילותו המבוססת על תרומות גולשים.

"הפלטפורמות חייבות לגלות אחריות ולציין את מקור הידע שהן צורכות, ואף לחזק את היכולת שלנו להמשיך להפעיל את המיזם", נכתב בבלוג של הארגון. "פחות ביקורים באתר משמעותם פחות עורכים מתנדבים ופחות תרומות. בלעדיהם לא תוכל ויקיפדיה לשרוד".

ויקימדיה מציעה לחברות AI לעבור לשימוש במערכת Wikimedia Enterprise המעמידה לרשותן גישה מתקדמת ומעודכנת למיליוני ערכים, בפורמט נוח לעיבוד, ובתמורה לתשלום מסודר. מודל זה, אומרים בארגון, תורם ישירות להמשך קיומו של המאגר הציבורי והשיתופי הגדול בעולם.

נכון להיום, גוגל ו-Arhive.org בלבד חתמו כמשתמשות רשמיות ב-API, בעוד ששאר חברות הענק - בהן OpenAI, Meta, מיקרוסופט ו-Anthropic - טרם התייחסו. הקריאה לגידור השימוש מגיעה גם בצל תחרות ממשית בדמות פלטפורמות דוגמת "Groki" של אילון מאסק, וכן לצד מאבקים משפטיים מתוקשרים בין הוצאות עיתונות לחברות המפתחות מודלים, סביב הזכויות על תוכן ציבורי ומוסדי.

העתיד של הידע החופשי ברשת תלוי, כך נראה, לא רק ברצון הטוב של המתנדבים והגולשים - אלא גם במוכנות של תאגידי הענק לקחת חלק פעיל ומממן בשמירה על המקורות שמהם הם יונקים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות הטכנולוגיה:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר