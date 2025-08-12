מכה לויקיפדיה: האם החוק הבריטי יחסל את חופש העריכה?

המאבק המשפטי הראשון נגד חוק הבטיחות המקוונת (Online Safety Act) בבריטניה הגיע השבוע להכרעת ביניים, לאחר שבית המשפט הגבוה בלונדון דחה את עתירת קרן ויקימדיה - המפעילה את ויקיפדיה - נגד תקנות הסיווג החדשות שנכנסו לתוקף ביולי האחרון.

הקרן טענה שהחוק עלול להוביל לסיווג ויקיפדיה בקטגוריה המוגבלת ביותר ("קטגוריה 1"), מה שיחייב אימות זהות לכל המשתמשים והעורכים. לטענתה, צעד כזה יפגע בפרטיות המתנדבים, יצמצם משמעותית את מספר הכותבים והמעדכנים מבריטניה, ויחשוף את האתר למניפולציות ולוונדליזם.

השופט ג'רמי ג'ונסון קבע כי אין הצדקה להתערבות בשלב זה, אך הדגיש שההחלטה אינה מהווה "אור ירוק" לרגולטור התקשורת הבריטי, Ofcom, לפגוע בתפקודה התקין של ויקיפדיה. הוא אף הוסיף כי אם תתקבל בעתיד החלטה שגויה בסיווג, תוכל הקרן להגיש עתירה מחודשת.

הפסיקה זכתה להתייחסות זהירה בקרן ויקימדיה, שהביעה אכזבה מכך שלא התקבלו ההגנות המיידיות שקיוותה להן, אך ציינה לטובה את הדגשת בית המשפט על אחריות Ofcom לשמור על פעילות הפלטפורמה.

האתר ויקיפדיה נחשב לאחד ממיזמי הידע הגדולים בעולם, ומבוסס כמעט כולו על תרומת מתנדבים - כ-260 אלף עורכים פעילים ברחבי העולם, הפועלים ביותר מ-300 שפות. בחודש האחרון בלבד נרשמו בבריטניה 776 מיליון כניסות לאתר ולמיזמים הקשורים בו, מתוך יותר מ־15 מיליארד כניסות ברחבי העולם.

החוק, שעורר התנגדות רחבה מצד ארגוני זכויות אדם וחופש הביטוי כמו ה-EFF ו-ARTICLE 19, נועד לפי הממשלה להגן על ילדים ולהסיר תכנים בלתי חוקיים מהרשת, אולם מבקריו מזהירים כי הגדרותיו הרחבות עלולות להביא לצנזורה של תוכן חוקי ולהגבלת חופש הביטוי.

הממשלה הבריטית דוחה את הטענות, ושר הטכנולוגיה, פיטר קייל, האשים את מתנגדי החוק כי הם "עומדים לצד הטורפים". בינתיים, Ofcom צפויה לפרסם את החלטות הסיווג הראשונות שלה כבר בקיץ הקרוב.