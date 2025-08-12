כיכר השבת
בלילה אחד: 42 שב"חים מעזה נתפסו בנצרת • צפו בתפיסה

42 שוהים בלתי חוקיים מעזה נעצרו הלילה בנצרת ע״י לוחמי מג״ב צפון ושוטרי המחוז הצפוני | צפו בתפיסה (משטרה)

מעצר השב"חים בנצרת (צילום: דוברות המשטרה)

במסגרת פעילות למניעת עבירות שהייה בלתי חוקית, פעלו הלילה (שלישי) לוחמי מג״ב צפון ושוטרי המחוז הצפוני בעיר נצרת לאיתור שוהים בלתי חוקיים בעיר.

במהלך הפעילות הגיעו הכוחות למבנה, ובו איתרו 28 שוהים בלתי חוקיים לצד כמות מסחרית של סחורה שזהות בעליה לא ידועה.

בהמשך המבצע איתרו הכוחות דירת מסתור ובה איתרו 11 שוהים בלתי חוקיים, ודירה נוספת בה תפסו הלוחמים 3 נוספים.

מעצר השב"חים בנצרת (צילום: דוברות המשטרה)

בסך הכול, תפסו הכוחות 42 שוהים בלתי חוקיים בשלוש דירות שונות בעיר נצרת. מחקירת שטח ראשונית עלה כי כלל השוהים הבלתי חוקיים הינם תושבי עזה.

כלל השוהים הבלתי חוקיים שנעצרו והסחורה שנתפסה הועברו להמשך חקירה בתחנת נצרת.

