כולנו מחפשים את הדיאטה שתשבור את הרשת, את תרופת הפלא שתעלים את עודף המשקל, או את תוכנית האימונים שתעניק לנו קוביות בבטן בתוך חודשיים | הרשתות החברתיות מוצפות במידע, טרנדים, הפחדות והבטחות שווא. אך בשיחה כנה, מרתקת ונטולת פילטרים בין משה מנס לבין הדיאטן הקליני ברוך רוזנשטרק, מתגלה מציאות אחרת לחלוטין (תהיה בריא)
לכבוד ט"ו בשבט בו מרבים באכילת פירות, יועץ התזונה למגזר החרדי חושף את מכתבם של גדולי ישראל "לעורר את הציבור למעט בשתיית משקאות מתוקים" • למה שייקים עלולים להיות מסוכנים? איזה פירות כן מומלץ לאכול? והשקר שמאחורי 'יועצי התזונה' למיניהם... • צפו (הכלכלית)
ד"ר דרור דיקר הוא מומחה לרפואה פנימית ולטיפול בהשמנה מטעם האיגוד האירופאי • בריאיון מיוחד ב'תוכנית הכלכלית' הוא שובר סטיגמות ומסביר למה שתיה מתוקה - קטלנית; וגם, למי יש סיכוי להשמין, מי מוגדר 'כבד משקל' ומה הוא יכול לעשות? • צפו בריאיון המלא (כלכלית)