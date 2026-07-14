רוצים לרדת במשקל? יש אמת משעממת שהמומחים לא טורחים לספר לכם

אם חיפשתם פריצת דרך מדעית מטורפת או שיטת תזונה סודית, כנראה שתתאכזבו. בשיחה עניינית ומעשית בין משה מנס לדיאטן קליני RD ומאמן כושר ברוך רוזנשטארק מהי הדרך האמיתית לרדת במשקל, התשובה שלו הייתה ישירה, פשוטה ולדבריו, כמעט "משעממת": לאכול פחות ממה שאנחנו צריכים. הכלל הבסיסי של מאזן קלורי שלילי עדיין שולט בכיפה.

עם זאת, מאחורי המשפט הפשוט הזה מסתתרת מורכבות אדירה. השמנה אינה פשוט "אשמתו" של האדם שלא מסוגל לשלוט בעצמו. מדובר במחלה מולטי-פקטוריאלית – כזו המושפעת ממגוון עצום של גורמים: גנטיקה, סביבה, פסיכולוגיה והרגלים.

שימוש במונחים שיפוטיים כמו "אדם שמן" עלול לעורר אנטגוניזם, לגרום לאנשים להיאטם רגשית, ובסופו של דבר לחבל בתהליך שלהם. גישה אמפתית, המגדירה את המצב כ"אדם בהשמנה" או בעודף משקל, אינה רק עניין של פוליטיקלי קורקט; היא כלי טיפולי קריטי. יצירת סביבה נטולת שיפוטיות מאפשרת למטופל להפחית את הלחץ סביב האוכל ולהתחיל תהליך אמיתי, שפוי וארוך טווח.

למה המילה "בריא" היא אשליה? חשיבות הקונטקסט בתזונה

אמבטיות קרח: האזהרה שכל ישראלי חייב לשמוע משה מנס | 13.07.26

אחת התפיסות המרתקות שעלו בשיחה היא הביקורת החריפה של ברוך על המילה "בריא". בעולם התזונה המודרני, נהוג לסווג מאכלים לשחור ולבן – בריא מול משמין, טוב מול רע. אך האמת היא שבריאות היא עניין של הקשר (קונטקסט). אין באמת מאכל שהוא "בריא" או "לא בריא" באופן מוחלט, מבלי להבין מי אוכל אותו, מתי, ומהן המטרות שלו.

כדי לעשות סדר, הנה השוואה הממחישה עד כמה הקונטקסט משנה את התמונה לחלוטין: מאכל או משקה. מתי זה נחשב לבחירה נכונה? מתי זה הופך לבחירה בעייתית?

חטיף אנרגיה עבור ספורטאי באמצע אימון עצים או טייס שזקוק לקלוריות זמינות ומהירות כדי להישאר מרוכז.כארוחה קבועה לאדם היושב כל היום במשרד ואינו מוציא אנרגיה.

משקה קולה דיאט / זירו כאלטרנטיבה עבור מי שרגיל לשתות פחיות של קולה רגילה עתירת סוכר, ומעוניין לרדת במשקל.בהשוואה לשתיית מים נקיים, שתמיד יהיו הבחירה הטבעית והמועדפת.

חסה וירקות כתוספת קריטית של סיבים תזונתיים, ויטמינים ונפח לארוחה, המסייעת לתחושת שובע.כשאדם אוכל רק סלטים במקום ארוחה מאוזנת הכוללת גם חלבון ושומן איכותי.

פירות טריים כתחליף מתוק וטבעי לאדם שרגיל לצרוך ממתקים, שוקולדים וחטיפים אולטרה-מעובדים.כשמבססים תזונה שלמה על פירות בלבד (דיאטות פירות), תוך התעלמות מאבות מזון אחרים.

האמת על אספרטיים ומשקאות דיאט: רבים נמנעים ממשקאות דיאט בגלל החשש מאספרטיים כחומר מסרטן. ברוך עושה סדר ומדגיש את הכלל הבסיסי בטוקסיקולוגיה: "המינון עושה את הרעל". כדי להגיע לרמות סיכון מצריכת אספרטיים, אדם ממוצע יצטרך לשתות עשרות פחיות ביום. במצב כזה, הוא יסבול מהרעלת מים הרבה לפני שיסבול מנזקי הממתיק המלאכותי. לעומת זאת, הנזק היומיומי והוודאי מצריכת כמויות אדירות של סוכר במשקאות ממותקים רגילים – הוא מיידי ומוכח מדעית.

אימונים בחדר כושר: לא מה שיוריד אתכם במשקל

קונספט מהפכני לא פחות, המוסכם גם על הדיאטן וגם על מאמן הכושר, הוא ההפרדה המוחלטת בין המטרות של חדר הכושר למטרות התזונה. משה מנס מעיד שבסטודיו האימונים שלו אין בכלל משקל. הסיבה לכך פשוטה: אם המטרה היחידה שלכם היא לראות את המספר על הצג יורד, סביר להניח שתישברו מהר מאוד ותעזבו את האימונים.

מדוע אנחנו באמת צריכים להתאמן?

אריכות ימים ותפקוד: בניית כוח וסיבולת כדי שתוכלו לקום מהכיסא בקלות בגיל 50, ולצאת לחופשת סקי בגיל 80.

בריאות המפרקים: בניגוד למיתוס שספורט "שוחק" את הברכיים, התנועה היא דווקא זו שמזרימה דם ומסייעת לחידוש הסחוס. הכלל הוא: "If you don't use it, you lose it".

חוסן מנטלי ופיזי: שיפור יציבה, מניעת כאבי גב כתוצאה מישיבה ממושכת, וחיזוק המערכת החיסונית.

ומה לגבי החלום על קוביות בבטן? כאן המציאות טופחת על הפנים. עבור אדם ממוצע (במיוחד בגילאי 40 ומעלה עם היסטוריה של עודף משקל), הגעה לאחוזי שומן נמוכים מספיק כדי לחשוף קוביות בבטן היא פרויקט אדיר. זהו תהליך שעלול לקחת שנים של עבודה סיזיפית, שקילה אובססיבית של כל גרם מזון, ומחירים חברתיים ואישיים כבדים.

התמונות המושלמות ברשתות החברתיות שייכות לרוב לספורטאי עלית, לאנשים שזו פרנסתם, או למשתמשי חומרים משפרי ביצועים. הקוביות נעשות בסופו של דבר במטבח, בעזרתו של הדיאטן, והשאלה האמיתית שאתם צריכים לשאול את עצמכם היא: האם אני מוכן לשלם את המחיר הזה, או שאני מעדיף גוף חזק, בריא ומתפקד?

מנפצים מיתוסים: האם מדרגות באמת הורסות את הברכיים?

אחד החסמים הגדולים ביותר בפני פעילות גופנית הוא הפחד מפציעות, הניזון ממידע שגוי (דיסאינפורמציה). אנשים רבים נמנעים מעליית מדרגות או מריצה קלה כי שמעו שזה "דופק את הברכיים" או שוחק את הסחוס.

ברוך מסביר שפציעות מתרחשות לרוב כתוצאה מניהול עומסים לקוי – אנשים שעוברים מאפס תנועה למאה אחוז מאמץ, כמו לנסות לרוץ מרתון ללא הכנה, או להרים משקלים כבדים מדי בבת אחת. פעילות מתונה, עקבית ומדורגת אינה מזיקה לברכיים, אלא מחזקת את השרירים התומכים במפרק, משפרת את צפיפות העצם ושומרת על טווחי התנועה. הישיבה הממושכת במשרד, מול הטלוויזיה או ברכב, היא זו שגורמת להתנוונות ושחיקה אמיתית של הגוף לאורך זמן.

זריקות הרזיה: תרופת קסם או כלי עזר לחיים?

אי אפשר לנהל היום דיון על השמנה מבלי להזכיר את זריקות ההרזיה שכבשו את העולם. ברוך לא ממהר לשלול אותן; נהפוך הוא, עבור מטופלים מסוימים, מדובר בכלי רפואי מציל חיים של ממש.

הטענה המרכזית נגד הזריקות היא הפחד מהתלות: "זה לכל החיים, וברגע שמפסיקים – עולים הכל בחזרה". על כך עונה ברוך באנלוגיה מבריקה וחומר למחשבה: "ומשקפיים, זה לא לכל החיים? ואימוני כושר או אכילה נכונה, זה לא לכל החיים?"

זריקות ההרזיה אינן "תרופת קסם" שמאפשרת לאכול ג'אנק פוד ללא הגבלה. הן מספקות "שקט תעשייתי" ומנטרלות את תחושת הרעב המנקרת. החלון ההזדמנויות הזה מאפשר למטופל – בליווי צמוד של רופא ודיאטן קליני – לסגל לעצמו הרגלי חיים חדשים, בריאים ושפויים. המטרה האולטימטיבית היא לבנות יסודות כה חזקים של תזונה נכונה ותנועה, שגם אם המטופל יבחר (או ייאלץ) להפסיק את הטיפול התרופתי, ההרגלים החדשים ימנעו את החזרה למשקל הקודם.

המדריך המעשי: איך מתחילים לאכול נכון ולשפר את הבריאות?

אם אתם מרגישים מוצפים ומבולבלים מהמידע, ברוך מציע לגשת לתהליך בצורה מתונה, שפויה וברת-קיימא. הנה הצעדים המעשיים שתוכלו ליישם כבר ממחר בבוקר:

הימנעו מצעדים דרמטיים: שינויים קיצוניים נועדו לכישלון. אל תנסו להוריד 30 קילוגרמים בבת אחת. קבעו יעדים קטנים, הגיוניים ומדידים לחודש או לשלושה חודשים קדימה.

נהלו יומן אכילה: רוב האנשים שמשוכנעים שהם "לא אוכלים כלום ועדיין משמינים", מגלים דרך רישום פשוט ואמיתי שהם צורכים לא מעט קלוריות עודפות מדברים קטנים על הדרך (חטיף פה, שאריות של הילדים שם).

התמקדו במזון גולמי: ככל שהאוכל קרוב יותר לצורתו הטבעית, כך ייטב. שלבו בתפריט שלכם יותר ירקות, פירות, חלבון איכותי (בשר, דגים, ביצים, מוצרי חלב), קטניות ודגנים מלאים, והפחיתו צריכת מזון אולטרה-מעובד.

הגבירו את תנועת היומיום (NEAT): אל תסמכו רק על חדר הכושר. רוב שריפת הקלוריות שלכם מתרחשת מחוץ לאימון. רדו תחנה אחת קודם באוטובוס, העדיפו מדרגות על פני מעלית, קומו מהכיסא בכל חצי שעה, ופשוט – תהיו בתנועה.בקשו עזרה מקצועית: אם אתם סובלים מהשמנה, טרום סוכרת או בעיות רפואיות אחרות, אל תנסו לאלתר. פנו לדיאטן קליני שיתאים לכם תוכנית ריאלית לאורח החיים הספציפי שלכם.

בסופו של דבר, הבריאות שלנו היא לא פרויקט של "זבנג וגמרנו" או סדרת איסורים נוקשים שמוציאים את החשק לחיות. היא פסיפס המורכב מהחלטות קטנות, מתונות וחכמות שאנחנו מקבלים מדי יום, תוך הקשבה כנה לגוף ולנפש שלנו.