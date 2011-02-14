חברת התעופה "לוט" תפצה נוסעת שמזוודתה אבדה בדרך למיאמי. השופט מתח ביקורת חריפה על התנהלות החברה, דחה את טענותיה המבוססות על פלטי מחשב בלבד, וחייב אותה בפיצויים בסך אלפי שקלים בגין אובדן הכבודה ועוגמת הנפש | "רישום ממוכן אינו חזות הכל" (חוק ומשפט)
עו"ד ישראל תעיזי לעזרת הצרכן: רוצים להגיש תביעה בבית משפט לתביעות קטנות? כך תעשו זאת. כמה זה עולה לנו, מה הם מחוזות שיפוט והאם זה כדאי? * מדובר בהליך חריג ויוצא דופן מרוב ההליכים המשפטיים הקלאסיים המוכרים, מבחינת נגישותו ויעילותו. אז אם נעשה לכם עוול – פנו לבית המשפט