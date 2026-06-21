המזוודה נעלמה בטיסה: חברת התעופה תשלם 7,350 ש"ח לנוסעת

בפסק דין חריף שניתן השבוע בבית המשפט לתביעות קטנות, נקבע כי חברת התעופה "לוט פוליש איירליינס" תשלם לנוסעת סך של 7,350 שקלים בגין אובדן מזוודה. השופט אבנר יפרח מתח ביקורת נוקבת על החברה, שהתעקשה להכחיש את קיומה של המזוודה השנייה על סמך מערכותיה הממוחשבות בלבד.

"הרישום הממוכן והניירת המופקת על ידי מערכותיה של חברת תעופה אינם בגדר חזות הכל", קבע השופט בפסק הדין, תוך שהוא מדגיש כי טעויות אנוש יכולות להתרחש גם במערכות מתקדמות. הפסיקה מצטרפת לשורה של מקרים בהם בתי משפט מעדיפים עדויות אנושיות עקביות על פני רישומים טכניים.

מסע טיסות שהסתיים בתסכול

על פי כתב התביעה, הנוסעת יצאה למסע טיסות מורכב שכלל עצירות בפאפוס, בודפשט וורשה, בדרכה ליעד הסופי במיאמי. לקראת טיסת ההמשך מורשה, מסרה שתי מזוודות לנציגי החברה. אולם עם הנחיתה בארצות הברית, התברר כי אחת המזוודות נעלמה ללא עקבות.

לטענת התובעת, נציגי החברה הבטיחו לה כי ידווחו על האובדן, אך משלא עשו זאת, נאלצה לבצע את ההליך בעצמה. במהלך התקופה שלאחר מכן, נדרשה לרכוש ציוד חלופי ולהתמודד עם שירות לקוחות מתסכל, תוך שהיא סובלת מעוגמת נפש משמעותית.

מנגד, התעקשה חברת התעופה כי התובעת מסרה מזוודה אחת בלבד. החברה טענה כי במערכותיה הממוחשבות לא נמצא כל רישום על מזוודה שנייה, ולפיכך דחתה כל אחריות לאובדן הנטען.

"גרסה עקבית מול מזכירה ללא ידיעה"

במהלך הדיון, מתח בית המשפט ביקורת על התנהלות החברה. בעוד שהתובעת הציגה גרסה עקבית הנתמכת בתיעוד ובפניות בזמן אמת, החברה בחרה לשלוח לדיון מזכירה ממשרד עורכי דין ללא כל ידיעה אישית על המקרה. החברה לא טרחה להביא נציג שיכול היה לשפוך אור על נסיבות האובדן או להסביר את הרישומים במערכותיה.

השופט יפרח הדגיש בפסק דינו כי העדר רישום במערכת אינו מהווה הוכחה לכך שהמזוודה לא נמסרה. "טעויות אנוש יכולות להתרחש גם במערכות מתקדמות", ציין, תוך שהוא מעדיף את עדותה העקבית של התובעת על פני הרישומים הממוחשבים.