כיכר השבת
פיצויים על עוגמת הנפש

המזוודה נעלמה בטיסה: חברת התעופה תשלם 7,350 ש"ח לנוסעת

חברת התעופה "לוט" תפצה נוסעת שמזוודתה אבדה בדרך למיאמי. השופט מתח ביקורת חריפה על התנהלות החברה, דחה את טענותיה המבוססות על פלטי מחשב בלבד, וחייב אותה בפיצויים בסך אלפי שקלים בגין אובדן הכבודה ועוגמת הנפש | "רישום ממוכן אינו חזות הכל" (חוק ומשפט)

נמל התעופה בן גוריון (צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)

בפסק דין חריף שניתן השבוע בבית המשפט לתביעות קטנות, נקבע כי חברת התעופה "לוט פוליש איירליינס" תשלם לנוסעת סך של 7,350 שקלים בגין אובדן מזוודה. השופט אבנר יפרח מתח ביקורת נוקבת על החברה, שהתעקשה להכחיש את קיומה של המזוודה השנייה על סמך מערכותיה הממוחשבות בלבד.

"הרישום הממוכן והניירת המופקת על ידי מערכותיה של חברת תעופה אינם בגדר חזות הכל", קבע השופט בפסק הדין, תוך שהוא מדגיש כי טעויות אנוש יכולות להתרחש גם במערכות מתקדמות. הפסיקה מצטרפת לשורה של מקרים בהם בתי משפט מעדיפים עדויות אנושיות עקביות על פני רישומים טכניים.

מסע טיסות שהסתיים בתסכול

על פי כתב התביעה, הנוסעת יצאה למסע טיסות מורכב שכלל עצירות בפאפוס, בודפשט וורשה, בדרכה ליעד הסופי במיאמי. לקראת טיסת ההמשך מורשה, מסרה שתי מזוודות לנציגי החברה. אולם עם הנחיתה בארצות הברית, התברר כי אחת המזוודות נעלמה ללא עקבות.

לטענת התובעת, נציגי החברה הבטיחו לה כי ידווחו על האובדן, אך משלא עשו זאת, נאלצה לבצע את ההליך בעצמה. במהלך התקופה שלאחר מכן, נדרשה לרכוש ציוד חלופי ולהתמודד עם שירות לקוחות מתסכל, תוך שהיא סובלת מעוגמת נפש משמעותית.

מנגד, התעקשה חברת התעופה כי התובעת מסרה מזוודה אחת בלבד. החברה טענה כי במערכותיה הממוחשבות לא נמצא כל רישום על מזוודה שנייה, ולפיכך דחתה כל אחריות לאובדן הנטען.

"גרסה עקבית מול מזכירה ללא ידיעה"

במהלך הדיון, מתח בית המשפט ביקורת על התנהלות החברה. בעוד שהתובעת הציגה גרסה עקבית הנתמכת בתיעוד ובפניות בזמן אמת, החברה בחרה לשלוח לדיון מזכירה ממשרד עורכי דין ללא כל ידיעה אישית על המקרה. החברה לא טרחה להביא נציג שיכול היה לשפוך אור על נסיבות האובדן או להסביר את הרישומים במערכותיה.

השופט יפרח הדגיש בפסק דינו כי העדר רישום במערכת אינו מהווה הוכחה לכך שהמזוודה לא נמסרה. "טעויות אנוש יכולות להתרחש גם במערכות מתקדמות", ציין, תוך שהוא מעדיף את עדותה העקבית של התובעת על פני הרישומים הממוחשבים.

טיסת ארקיע נוחתת בנתב"ג (צילום: יוסי אלוני - פלאש 90)

פיצוי מלא והוצאות משפט

בסופו של יום, קיבל בית המשפט את התביעה במלואה וחייב את החברה בתשלום 7,350 שקלים, בנוסף להוצאות משפט. הפסיקה מצטרפת למקרים דומים בהם חברות תעופה נאלצו לשלם פיצויים לנוסעים שנפגעו מהתנהלותן.

פסק הדין מהווה תזכורת לחברות התעופה כי עליהן לשאת באחריות מלאה לכבודת הנוסעים, וכי מערכות ממוחשבות אינן יכולות לשמש תירוץ להתנערות מחובות בסיסיות. כפי שנקבע במקרים נוספים, גם טעויות טכניות אינן פוטרות את החברות מאחריות.

המקרה מדגיש את חשיבות התיעוד והעקביות בטענות הנוסעים, ומעביר מסר ברור: גם מול מערכות ממוחשבות מתקדמות, בתי המשפט ממשיכים להעדיף עדויות אנושיות אמינות ועקביות.

פיצוייםרשלנותמזוודההוצאות משפטחברת תעופהבית משפט לתביעות קטנות

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